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150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

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İstanbul'da 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulan müşteri, iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bir kişi tıraş olduktan sonra 150 liralık ücreti fazla buldu ve 100 lira verdi. Taraflar arasında çıkan tartışmadan bir süre sonra tekrar berberin önüne gelen şüpheli, dükkana kurşun yağdırdı. Saldırgan, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

TIRAŞ PARASI İÇİN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNE SİLAHLA GELEREK DÜKKANI KURŞUNLADI

Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti.

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

SİLAHLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Mustafa D., İstiklal Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

"100 LİRA İÇİN VURULACAKTIK"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Beyoğlu 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (8)

Ferhat Çkmk:

hayır sıktığı mermiler 150 den fazla yani

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Murat m:

Biz 300tl verdik geçen gün o zaman bizim hepten kafayı yememiz lazımdı 150tlye traşmı kaldı

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Zengin Mutlu:

kes tıraşı hayırdır saç nakli mi yaptiriyosun 150 az mı

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Fatih :

Zengin Mutlu beyin nakli olsa da sana yapsak. 150 nedir yaa?? az tabi şaka mısın sen?? milleti gaza getirmeyin yaa. ben ayda 1 gidiyorum 300 veriyoruz. herşeyede bu kadar tepki verilmez. biraz aklı selim olmak lazım.

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MÜCAHİD:

valiliğin belirlediği fiyat peki neye göre belirler ? hasta muayenesinin hala 25-30 lira olduğu ülkede saç tıraşı nasıl 150 olur? bir kg un 10 tl iken 1kg kadayıf nasıl 100 tl olur. Şikayetlerinizi valiliğe yapın

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Selma Yigit:

Silah 15 bin etse 10 liradan 10 tane de kuşun sıksa 6 ayda çalışıp maaş alsa daha çok kar ederdi ama kendisi bilir

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ARSLANOĞLU Hakan:

Saç sakal cilt bakımı 600 TL verdim. o zaman benim berber dükkanını bombalamam gerekir.

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Muhsin Yazıcıoglu:

Ne kadar cahil insan var türkiyede. Git gide daha cahilleşiyor yazık ülkeme, burada daha yaşanmaz sanki

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