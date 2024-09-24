Üye Girişi
Haberler

Bu çocuklar neden kayboluyor? "Okula diyorum" dedi bir daha geri dönmedi!

Bu çocuklar neden kayboluyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan üç gündür haber alınamıyor. Yüsra'nın ailesi, haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe duyuyor ve kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"Okula gidiyorum" diye evden çıkan 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor. İstanbul Bağcılar'da okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, hayatından endişe duyuyor. Bağcılar Çınar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz 23 Eylül pazartesi günü sabah saat 08.00 saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bu çocuklar neden kayboluyor? 'Okula diyorum' dedi bir daha geri dönmedi!

KUZENİNE OKULA GİTMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Konuyla ilgili konuşan Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, "Dün sabah itibarıyla okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika, daha sonrada kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kuzeni öğlen bunu annesine söylüyor, o da durumu eşime iletiyor. Biz de bu şekilde haberdar olduk. Durum tamamen polise intikal etti, süreç bu şekilde devam ediyor. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu, şu an sadece bir şüphe; polisten gelen kesin bir bilgi yok. Şu anda polisler tarafından çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Umarım en kısa zamanda bir netice alırız. Duyanların ve bilenlerin lütfen bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa

Bağcılar İstanbul Güvenlik 3-sayfa Sağlık Çocuk Eylül

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha geldi! Bu sefer hedefinde polisler vardı!

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha! Bu sefer hedefinde polisler vardı

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış
Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef tikka masala tarifi! En güzel tikka masala tarifi! Tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala için gerekli malzemeler! MasterChef tavuklu tajine tarifi! En güzel tavuklu tajine tarifi! Tavuklu tajine nasıl yapılır? Tavuklu tajine için gerekli malzemeler! TRT Spor CANLI izle! TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi? Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba? Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });