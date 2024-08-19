15 yaşındaki kız öğrenci, uyuşturucu aldıktan sonra elektrikli tren raylarına düşerek hayatını kaybetti

15 yaşındaki öğrenci, esrar içtikten sonra elektrikli tren hattına düşerek elektrik çarpması sonucu öldü

Hampshire, Basingstoke'tan 15 yaşındaki Amy Hursey, geçen yıl 20 Nisan'da elektrikli tren rayına düşerek anında hayatını kaybetti.

Acil servisler, raylarda bir kişi olduğu ihbarı üzerine saat 17:22'de Basingstoke tren istasyonuna çağrıldı. Amy ne yazık ki olay yerinde ölü ilan edildi.

Ölüm soruşturması bu sabah Hampshire, Winchester'da gerçekleştirildi.

Sorgu yargıcı Jason Pegg şunları söyledi: "Amy platformdan ayrıldı ve elektrikli raya düştü, bu da elektrik çarpmasına neden oldu. Amy'nin platformdan düşmeyi amaçlayıp amaçlamadığı, bilinçsiz ve istemsiz bir hareket mi olduğu yoksa sadece tökezleyip mi düştüğü belirlenemedi. Bir netlik eksikliği var. Ancak Amy'nin bilişsel işlevini muhtemelen azaltan bir miktar esrar tükettiğinden eminim. Esrarın kendisinin Amy'nin ölümüne katkıda bulunduğundan eminim. Bilişsel işlevini ve aynı zamanda muhakemesini azalttı, bence bu da ölümüne yol açtı."

Soruşturmada, trajedi yaşanmadan önceki anlarda Amy'nin platformda beklerken çekilmiş video görüntüleri gösterildi. Amyyürümeye başladı ve sonra tren hattına düştü. Ancak sorgu yargıcı, düşüşün kesin koşullarının belirsiz kaldığını kabul etti.