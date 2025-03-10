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15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı

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Maryland'deki 18 yaşındaki kuaför Jayla Cunningham, 150 dolarlık ödeme konusunda yaşanan tartışma sonrası 15 yaşındaki müşterisini salon zemininde sürüklediği anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Video hızla yayıldı ve şimdi Cunningham cezai suçlamalarla karşı karşıya. Olayın ardından genç kızın annesi polise şikayette bulundu.

Maryland'de yaşayan 18 yaşındaki kuaför Jayla Cunningham, 150 dolarlık ödeme konusunda yaşanan tartışma sonrası 15 yaşındaki müşterisini salon zemininde sürüklediği anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve şimdi cezai suçlamalarla karşı karşıya.

Hızla yayılan videoda Cunningham'ın genç kızı kapüşonundan tutarak salon koridorunda sürüklediği ve onu zorla çöp torbasının yanındaki bir odaya çektiği görülüyor. Kız bu sırada ahşap zeminde kayıyor.

Cunningham videoda kıza: "Birisi parayı gönderene kadar burada oturacaksın. Şaka yapmıyorum. Az önce kaçmaya çalıştın. Seni dövmediğim için şanslısın" diyor.

Daha sonra Cunningham, kızın saçının bir kısmını kesiyor ve kamera kadrajından çıkıyor. Genç kız ise saçına dokunarak doğrulmaya çalışıyor. Bu sırada Cunningham tekrar görüntüye giriyor ve doğrudan güvenlik kamerasına bakıyor.

Olayın ardından genç kızın annesi polise şikayette bulundu. Anne, kuaförün kızını sürüklerken sadece kapüşonundan değil, saçından da çektiğini söyledi ve kızının bu olaydan dolayı büyük bir travma yaşadığını belirtti.

Cunningham ise kendini savunarak, genç müşterinin peruk takma işlemi dahil 150 dolarlık hizmeti ödemeden kaçmaya çalıştığını iddia ediyor:

"Bana ödemeden kaçtı. Para almak ya da polis gelene kadar onu kapüşonundan tutarak salona geri getirdim. Çünkü dışarı çıkıp gidecekti. Bunu yapmasaydım, gidecekti ve asla ödemeyi alamayacaktım."

Genç kızın annesi ise farklı bir hikaye anlatıyor. Anneye göre kızı, ödemeyi yanlışlıkla başka bir CashApp hesabına göndermiş ve Cunningham'a nasıl ödeme yapacağını çözmeye çalışırken kuaför onu yakalamış.

Şimdi aile, kızlarını temsil etmesi için avukat tuttu. Avukat De'Aja Thompson: "Bu video korkunç. Bahsettiğimiz kişi 15 yaşında bir çocuk. Basit bir hata yüzünden ceketinden tutularak salon zemini boyunca sürüklenen bir çocuk" dedi.

Cunningham, 18 Nisan'da mahkemeye çıkacak. Ayrıca önceden de başka bir olayla ilgili üç saldırı suçlaması aldığı ve 18 Mart'ta duruşmasının olduğu bildirildi.

Bu arada Cunningham, Instagram'da yaptığı paylaşımda viral video nedeniyle ölüm tehditleri aldığını söyledi. Ayrıca işletmesi için yeni kurallar getirdi: sadık müşterileri hala 25 dolar depozito ödeyecek, ancak yeni müşteriler önceden tam ödeme yapacak ve kimliklerini gönderecek. 14-18 yaş arasındaki gençlerin ise yanlarında bir yetişkinle gelmesi gerekecek.

15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı

15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı

15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şapkasından çekiyor abartmayın la

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Haber YorumlarıErdal_19:

Hayatımın kadını

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

SİYAHLARA BAYILIYORUM AGA ŞEFTALİ GİBİLER

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