Üye Girişi
Haberler

Yıllarca öz babasının istismarına uğrayan küçük kızdan dehşete düşüren video

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medyadan paylaştığı videoda babası tarafından yıllardır cinsel istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Babasının kardeşiyle kendisini köpek kulübesine bağlayarak zincirle dövdüğünü öne süren çocuk, "Babam, duştan çıktığında cinsel organına dokunmamı ve dudağımdan öpmek istiyordu. Ben bunları reddedince de şiddet görüyordum. Ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda 14 yaşındaki kız çocuğu, babasının kendisine cinsel istismar ve şiddet uyguladığını anlattı. S.Ö. isimli çocuk, "Sesimi duyun, ölmek istemiyorum" diyerek babasının sapkınlık derecesindeki hareketlerini açıklayıp kardeşiyle kendisini köpek kulübesine bağlayıp zincirle dövdüğünü öne sürdü.

"İSTEKLERİNİ REDDEDİNCE ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Babası H.Ö., tarafından iddiasına göre maruz kaldığı cinsel istismarı ve şiddeti anlatan S.Ö., "Annem, babam H.Ö.'dan sürekli şiddet görüyordu. 8 yıl önce ayrıldılar. Annem ve babam ayrıldıktan sonra kardeşim ve ben babamla kalıyorduk. Babam, duştan çıktığında cinsel organına dokunmamı ve dudağımdan öpmek istiyordu. Ben bunları reddedince de şiddet görüyordum. Babam kardeşimle beni köpek kulübesine bağlayıp, zincirle dövüyordu." ifadelerini kullanarak izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

"BABAMIN ZORUYLA ANNEANNEMİN EVİNİ YAKTIK"

Gazeteci Eşref Larsen'in sosyal medya hesabından duyurduğu videoda yetkililerden yardım isteyen çocuk, "Ölmek istemiyorum, kardeşimi kurtarın" diyerek şöyle devam etti: "Anneannemin evini babamın zorlamasından dolayı yaktık. Dayımın evine silahla saldırmamızı istedi ve bunu zorla yaptırdı. Babam, annemin akrabalarının görüntülerini almamızı istiyordu, kardeşimle bunu yapmayı reddedince şiddet görüyorduk.

"KARDEŞİM HALA BABAMIN YANINDA"

Babamın yanından kaçıp kurtuldum ama kardeşim hala babamın yanında. Kardeşimle beraber 2 defa evden kaçıp yurda sığındık. İki defa bizi babama teslim ettiler. Kardeşim şu an babamın yanında olduğu için benim dediklerimi doğrulamayabilir ama benim sesim gerekli yerlere ulaştığında babam gerekli yere kavuştuğu zaman ve kardeşim de ondan kurtulduğu an benim dediklerimi doğrulayacaktır." dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

"Sesim gerekli yerlere ulaştığında tüm detayları anlatacağım." diyen S.Ö., "Babamı şikayet etmeme rağmen hiçbir işlem uygulanmadı. Lütfen sesimi duyun. Böyle bir baba cezasız kalmamalı. Kardeşim hala işkence çekiyor. Ölmek istemiyorum." ifadeleriyle yetkililere seslendi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya Çocuk Baba Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi

Bakmadan Geçme

Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs Antalyaspor ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! 17-18 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İstanbulspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İstanbulspor Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi 2024? Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs İstanbulspor Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Survivor kaptan kim oldu? Mavi Takım Kırmızı Takım kaptanları kim oldu 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor kim kazandı? 17 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
500

Yorumlar (3)

Emir Güler:

BOYLE 8NSANLARA YAĞLI KAZIK ŞART

31
0
yanıtYanıtla
Mehmet Baysari:

Rabbim korusun. allahım çocuklarımızı herşeyden ve herkesten korusun. ama bu inandırıcı gelmedi. 14 yaşındaki çocuk başka birisinin yönlendirmesiyle bu yalanı söylüyor olabilir... Rabbim korusun doğru olması tüylerimi diken diken ediyor. bir baba olarak bunun yalan ve iftira olmasını temenni ediyorum. bunun doğruluğu gerçekten çok şüpheli... ayrıldığı eşi bu kız çocuğunu bu şekilde yönlendiriyor olabilir büyük ihtimalle.

yanıt7
yanıt1
Murat Çelik:

sedat reis halleder. yargı biraz ağır bu konuda

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title