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14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

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İstanbul'un en aktif suçlusu Ceylan Çiçek'le ilgili yeni gelişme yaşandı. 472 yıl ertelenmiş hapis cezası olan 36 yaşındaki Ceylan Çiçek, yine hırsızlık yaptı ve yakalandı. Bu defa da 14. çocuğuna hamileydi. Kadının hapisten kurtulmak için sürekli hamile kaldığını anlaşıldı. Tutuklanan suç makinesi doğum yaptığı için serbest kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'da 16 Ocak Perşembe günü iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.

189 SUÇ KAYDI, 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

DOĞUM YAPTI; SERBEST KALDI

Cezaevine konulan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı.

54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErtan:

Çok güzel! Diğer tüm suçları kesinleşmiş suçluları da bırakın. Sonra tüm dürüst ve düzgün vatandaşları toplayıp atın içeriye! Hukukmuş, adeletmiş hepsi hikaye.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Adalet izinli Türkiye’m de bu ?? sanki 14 çocuğada bakıyor mu sanki hırsız yetiştiriyor yazık.

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