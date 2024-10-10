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13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

GÖL KIYISINDA BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Genç kızı arama çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin'e ait olduğu belirlenen başörtü bulunduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.

  • Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur.
  • Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir
  • Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır.
  • Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir.
  • Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir.
  • Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.
  • İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri,Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir.

Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir."

13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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