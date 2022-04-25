12 yıllık gizemli kaybı çözecek öneri: 'Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın'

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2010 yılında oğlu ile beraber yaşadığı evden kaybolan 64 yaşındaki kayıp Fatma Gökçeli'nin şu ana kadar ne ölüsü ne dirisi bulunamadı. Yaşlı kadının oğlu Yakup Gökçeli annesini öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum edildi. Kayıp kadının diğer oğlundan ise olayın tek görgü tanığı yengesine "Hipnoz yapılsın olayı anlatsın" önerisi geldi.

2010 yılında 64 yaşında ve Alzheimer hastası olan Fatma Gökçeli, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesinde oğlu Yakup Gökçeli ve gelini Güllü Gökçeli ile birlikte yaşadığı evden balkonda yatarken gece saatlerinde ortadan kayboldu. 3 yıl boyunca yapılan tüm aramalarda yaşlı kadının ne ölüsü ne dirisi bulunamadı.

2014 yılında ise Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kayıp soruşturması, gelin Güllü Gökçeli'nin ifadesi ile cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü Gökçeli poliste verdiği ifadesinde "Eşim Yakup olay günü annesini hastaneye götürdü geri dönüşte tek geldi sorduğumda ise beni dövdü ve annem artık yok dedi. Annesine ne yaptıysa eşim yaptı" şeklinde ifade verdi. Bu ifade üzerine Yakup Gökçeli Osmaniye Ağır Ceza mahkemesince yargılandı ve yargılama sonucunda beraat etti. Ancak Yargıtay beraat kararını bozarak dosyayı yeniden Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yakup Gökçeli'nin sanık olarak yeniden yargılandığı davada yaşlı kadının oğlu annesini öldürmek suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırıldı.

Eşi Yakup Gökçeli tutuklanıp hapse girmesinin ardından Güllü Gökçeli yaptığı açıklamada "Eşime iftira attım, vicdan azabı çekiyorum eşim suçsuz, sırf nezarethaneden kurtulayım diye yalan söyledim" dedi. Aradan geçen 12 yılın ardından kayıp Fatma Gökçeli'nin izine rastlanmadı. Cezaevindeki oğul Yakup Gökçeli ise her defasında suçsuz olduğunu söyledi. Kayıp kadının gizemini çözecek öneri ise diğer oğul Yusuf Gökçeli'den geldi. Annesinin hala kayıp olduğunu ağabeyinin de yengesinin ifadesi ile müebbet hapis aldığını söyleyen Yusuf Gökçeli, "Yengem Güllü o gecenin tek görgü tanığıdır. Ben ağabeyimin masum olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Abim zaten yurt dışında çalışıyor. Sadece bayram tatiline gelmişti ve olay günü ise Gürcistan'a çalışmaya geri gidecekti. Annemin tüm bakımını yengem Güllü yapıyordu. Ağabeyimin annemi öldürmesine bir sebep yok ki. Yengem tüm bu mahkeme sürecinde 6 defa ifade değiştirdi. Hiçbir ifadesi bir birini tutmuyor. Dosyada başka bir delil de yok ama ağabeyim anne katili olmaktan hapiste yatıyor. Olayın tek görgü tanığı Güllü Gökçeli'dir anneme ne olduysa kendisi biliyor. Eğer kabul ediyorsa hipnoz edilsin ve o geceyi anlatsın. Böylelikle gerçekler ortaya çıksın" dedi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa