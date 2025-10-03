Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 10 dosyadan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan şahıs Kayseri'de yakalandı. Aradan geçen zaman içerisinde şahsın saçlarının beyazladığı görülürken, polis, şahsın kullandığı aracı Google Maps uygulamasından takip ederek yerini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre 2008 yılında 'Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçlarından 10 dosyadan toplam 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası ile 12 yıldır aranan S.S.'yi (41) yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aydır yapılan detaylı çalışmalarda; aranan şahsın babası Ş.S. ve eşi F.S. ile birlikte sık sık Ş.S.'ye tescilli araçlar ile Kayseri'ye gidip geldikleri tespit edildi. Polis ekipleri; Google Maps uygulaması üzerinden yaptığı takipte aracın Kayseri'deki Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki adreste park halinde olduğunu belirledi. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda S.S.; ikamet altında bulunan depo önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR