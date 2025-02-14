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12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

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Batman'da nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen Esra Bozkurt (12), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopside boynunda ip izlerine rastlanan Bozkurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen Esra Bozkurt (12), kurtarılamadı. Boynunda ip izlerine rastlanan Bozkurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti.

12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

BOYNUNDA İP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

büyük deccallerden birisi olan sosyal medya aile yıkmaya insanların psikolojisini bozmaya devam ediyor.

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