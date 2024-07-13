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115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasının ikinci duruşması yapıldı. Sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını söyledi, depremde ölenleri yapı denetime başvurmamakla suçladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

DEPREMDE ÖLENLERİ SUÇLADI

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci duruşmaya sanık müteahhit Penta Park AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü ile işletme müdürü Özcan Çakmak, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını belirterek, "Ben suçlu değilim. Binalar depreme dayanıklı mı, değil mi diye yapı denetime başvurmayanlar suçludur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

"BİZDEN KAYNAKLANAN KUSUR YOK"

Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak, savunmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında hata ve eksikler olduğunu iddia etti. Kendisinin de 15 yıl boyunca Penta Park Sitesi'nde ikamet ettiğini belirten Çakmak, "İnsan kendi mülkünün bulunduğu, kendi ailesinin oturduğu bir yeri eksik veya hatalı yapma gibi bir durumu olamaz. Bizden kaynaklanan bir kusur yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

MİMAR DA BANKALARI SUÇLADI

Tutuklu sanık mimar Mesut Başkır da binaya sonradan uygulanan ilave asma katların binanın statiğini bozduğunu ve binanın taşıyıcı kolonlarını zayıflattığını belirtti. Yıkılan binaların altında bulunan dükkanların bankalarca kiralandığını ve kendilerine göre dükkanlarda uygulama yaptıklarını anlatan Başkır, "Benim bu dava haricinde başka bir dosyam ve davam var. O davada tutuksuz yargılandım. Bu dosya ve dava ile arasında hiçbir fark yok. Bir mimarın tutuklanmasına itiraz ediyorum. Benim burada 18/1 hissem var. Bina girişinde bulunan dükkanları bankalara kiraya vermiştik. Yapılan asma katlar binaya ayrı bir yük bindirdi. Mevcut taşıyıcı sistemlere müdahalede bulunmuşlar. Yapılan tadilatlar esaslı tadilata girer ve belediyeden izin alınması gerekir. Başka bir dükkanı bir kafe kiralamıştı o da kendine göre tadilatlarda bulunmuştu. Büyük depremleri yaşadık. Biz belediyeden ruhsat almadan hayatımız boyunca inşaat yapmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Bilal Ceran - 3.Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

rıdvan öztürk:

Mütahitlik ciddi bir mesele.. 3. Sınıf dünya ülkelerinde alalade herkes yapabiliyo.. oysa ciddi bir eğitimle elde edilmeli.. belediyeler ve mütahitler bu depremde asli kusurludur.. mütahitlerle beraber belediye başkanları da yargılanmalı.. birbirlerine suçu atıp duruyorlar.. olan millete oluyo.. yazık.. yitip giden binlerce can var..

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şahabettin Ayyıldız:

Asıl suçları bu memlekette dünyaya gelmek ama onlar mı istedi

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yanıt4
Bay Bay:

Siz müteahhidin tanımını nasıl yapıyorsunuz bilmem ama müteahhit parayı veren kişidir. İş verendir yani. Bunun mühendisi, mimarı, yapı denetimcisi, proje onayı, demircisi, kalıpcısı, iş güvenliği denetimi, betonu vs gibi altında 50 tane şey bulunur ama hiçbir yerinde müteahhit oraya bir çivi çakmaz. Ama bizim memlekette herşey bozuk olunca siz bunu eğitimle olduğu gibi yanlış düşüncelere kapılıyorsunuz. Bu bizim milletin gözünün doymazlığı ve vurdum duymazlığından kaynaklı. Sistem komple bozuk.

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SUNSET null:

50 bin kişi toprağa girdi. Toprak üzerinde bir sorumlu kalmadı

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Marko Apostolidis:

1/18 onun olması o orda yaşıyor manasına gelmiyor. masum değil sorumsuzluk yapıyor.

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Onemli Degil:

Farm Of TC

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