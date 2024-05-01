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10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi üzerine başlatılan soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar da dikkat çekti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u 18 Kasım 2011'de öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar almıştı.

FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İSTENMİŞTİ

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istemişti.

10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

YÜZÜ AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Savcılığa gelen görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi. Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğrafları inceledi. Sabah gazetesinin haberine göre bilirkişi, inceleme sonucunda raporunu soruşturma dosyasına sundu. Ayrıca, Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar da dikkat çekti.

10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

YENİDEN FETHİ KABİR TALEBİ

Karabulut ailesi ise avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi. Aile, mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulundu. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği karar çözecek.

10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Otopsi Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Ert:

inandırıcı değil

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Adam Bey:

Geberdi cani, ne fark eder nasıl geberdiği? Böyle hunharca katliamı yapan canidir. Yaşaması bile sıkıntı…

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Ercan cıftcı:

Komplo teorileri adalet bakanlığını otopsi görüntülerini yayınlamak zorunda bırakmış.

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Salih Kandıralı:

Yüzünü net gösterseydiniz belki inanırdım. Kesilirken de bir de videosunu atın lütfen.

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Mevlüt:

Ülkede tek öldürülen bu kız tek katil de bu oğlan mı. Yeter ya. Kızın aile avukatı biri ters bir şey yazsada tazminat davası açsan diye açık kolluyor gibi. Yeter ya

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Nidhogg Nors:

Bu kadar ruhsuz olmayın.

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Ender YILDIRIM:

ya yanlış anlamayında hiçbir devlet yetkilisi veya hangisi olduğu farketmez hükümet kendini böyle değersiz bir insan için riske atmaz. yani komplo teorilerini bırakın bi kenara artık. ateşi bol olsun.

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sade vatandaş:

görüntüdeki kişi resmi kararttıkları halde kesinlikle onun olduğu görülüyor ama mezardan örnek alınıp bu gereksiz polemiklere son verilmeli

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