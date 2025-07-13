1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
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Ankara'da 1'e bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı bina yangınıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yangın başkentte büyük paniğe neden olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere yangın saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada çıktı. Binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

ACİL MÜDAHALE ÇADIRI KURULDU

Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu. Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti.

1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle 20 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

MANSUR YAVAŞ: YANGIN ELEKTRİK ŞAFTINDAN ÇIKTI

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü." açıklamasını yaptı.

1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısamet:

işte bahane tutuklayın dersınız? sizi Dem liler sizi

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıTaner Tuncer:

21 yıl onlarca seçim onlarca ortaklık ortak mitingler gezi kalkışması belediye başkanı seçilme meclis üyesi pilav dağıtma ah mal konuşuyor işte

yanıt9
yanıt3
Haber YorumlarıOnur Yener:

Beyin fukarası Samet, sana Allah'tan acil şifalar diliyorum...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıCece Cece:

Mansur yavaş adamdır geçmiş olsun ölenlerin mekanları cennet olsun

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

26 katlı binayı yapan müteahhit para için yapıyor, izin veren belediye rüşvet alıyor, peki binadan daire alan adam hiç mi aklın yok 26 katlı yerde oturuyorsun? Abicim bu ülke deprem ülkesi, bir deprem olsa kurtulma şansın o binada çok zor, hiç mi bu binada yangın olursa ne yaparız diye düşünmüyorsun. Yüksel katlı binalardan uzak durun artık

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Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Peki yangının bina yüksekliğiyle alakası nedir, 3-5 katlı binada yangın çıkmıyor mu

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