1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yangın başkentte büyük paniğe neden olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere yangın saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada çıktı. Binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

ACİL MÜDAHALE ÇADIRI KURULDU

Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu. Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle 20 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ: YANGIN ELEKTRİK ŞAFTINDAN ÇIKTI

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü." açıklamasını yaptı.