3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı
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3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı

3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor helallik istedi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 personelin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

13.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:16

3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor helallik istedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 personelin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Merkez karantinaya alınırken, test sonuçları pozitif çıkan personel tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kartepe Köseköy Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Teoman Çağlayan ile ismi öğrenilemeyen 1 hemşire ve ebenin 11 Haziran tarihinde yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan doktor, ebe ve hemşire hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık merkezi ise izole edilmek amacı ile kapatıldı. Merkezin bahçe kapısına şerit çekilirken, ayrıca kapısına, "Covid pozitif vaka olması nedeni ile aile sağlığı merkezimiz Cuma günü (12 Haziran) hizmet veremeyecektir" yazısı asıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor helallik istedi.

Öte yandan tedavi altına alınan sağlık personellerinden Dr. Teoman Çağlayan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendisinin ve merkezde görev yapan 2 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Paylaşımında sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çağlayan, "Değerleri hastalarım, kontrol amaçlı yapılan Covid testinde, Pazartesi yani 8 Haziran 2020 tarihinde negatif olan testim, Perşembe öğlen tekrarlandı ve pozitif çıktı ASM'de 3 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Çok şükür üçümüz de iyiyiz ve tedavilerimiz başladı. Akciğer tomografilerimiz iyi çok şükür. Sizden ricam öncelikle haklarınızı helal etmeniz ve dualarınızı eksik etmemeniz. Benden yana helal olsun. Rabbim kızıma ve sevenlerime bağışlar inşallah" dedi.

3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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