3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: 3 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Ocak gerçek vaka sayısı kaç?

3 Ocak Pazar gününe ait koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? 3 Ocak Pazar Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?