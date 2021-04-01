3 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Vaka sayılarında yaşanan artış ile beraber kısıtlamamlar geri geldi. Peki, 3 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Ramazan boyunca kısıtlamaların geri gelmesi ile birlikte 3 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! gibi konuları araştırılmaya başlandı.

3 NİSAN SOKĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den, 29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.