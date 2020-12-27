3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı

Çin menşeli 3 milyon doz koronavirüs aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak. Peki aşı ilk olarak kimlere uygulanacak? Aşılama yapılacak ikinci grupta kimler bulunuyor? Aşılama nerede yapılacak ve zorunlu mu olacak? CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş merak edilen soruların yanıtlarını aktardı.

Türkiye'ye pazartesi günü ulaşması beklenen Çinli Sinovac firmasının 3 milyon doz koronavirüs aşısıyla ilgili kafalarda oluşan sorulara edindiği bilgiler ışığında yanıt veren CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş son gelişmeleri şu şekilde aktardı;

"Çin'den gelecek aşıların bu gece yola çıkması ve yarın Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından ilk detaylarını paylaşmıştı. İlk etapta 3 milyon aşının geleceğini söylemiş ve bu rakamın 50 milyona kadar çıkabileceğini işaret etmişti. Bakan Koca, aşıların Türkiye'deki merkezinin ise Ankara'da olacağını ifade etmişti.

2 HAFTALIK İNCELEME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Öncelikle Sinovac aşısının yarın Türkiye de olması planlanıyor. Gelen aşılar geldikten hemen sonra kullanıma sunulmayacak. Önce yaklaşık 2 hafta süren inceleme süreci başlayacak ve inceleme sonrasında onay verilir ise aşılama işlemi başlayacak."

8-10 OCAK TARİHLERİNDE İLK OLARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAŞLAYACAK

Ocak ayının ikinci haftası olan 8-10 Ocak tarihlerinde aşılamanın başlamasının öngörüldüğünü belirten Türkeş, "Tabii bu noktada bu aşıların kimlere hangi sıralamayla vurulacağı uygulanacağı merak konusu. Buna ilişkin 4 aşamalı 1 strateji açıklanmıştı. ilk etapta aşıların uygulanacağı grup, sağlık çalışanları. Peki Türkiye'de ne kadar sağlık çalışanı var ve edindiğimiz bilgilere göre 1.061.635 sağlık personeli bulunuyor, ilk etapta bu personele aşı uygulanmasına başlayacak. Tabi bununla birlikte ilk grupta sadece sağlık çalışanları yok. 65 yaş üstü vatandaşlar, yaşlı engelli koruma evlerinde kalanlar var, ilk etapta bu kadar aşı vurulacak. Nisan ayına kadar aşılama sürecek. Az önce Sağlık Bakanı'nın Hürriyet'e yaptığı açıklamaları gördük. 30, 35 milyonluk gibi 1 sayı hedefleniyor. Nisan ayına kadar tabi bu etapta ikinci gruptaki insanlara da aşı vurulacak" dedi.

AŞILAMA YAPILACAK İKİNCİ GRUPTA KİMLER BULUNUYOR?

Sağlık personellerinin öncelikli olduğu aşılamada ikinci grupta güvenlik hizmetlerinde çalışanların, polislerin, askerlerin ve öğretmenlerin yer alacağını ifade eden CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş, gıda sektörü çalışanları ve bakım belediyecilik altyapı hizmetlerinde çalışanların da ikinci grupta aşılacağını aktardı.

CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş.

AŞILAMA NEREDE YAPILACAK?

Türkiye'ye gelen aşıların 81 ile tüm Türkiye'ye nasıl yaygınlaşacağı, insanlara nasıl ulaşacağı merak ediliyordu. Bu konuya dair edindiği bilgileri aktaran Türkeş, "İnsanlar evlerinde mi aşı olacak, yoksa sağlık merkezlerinde mi? Aşının uygulanacağı yol haritasında bu koordinasyon sağlık merkezlerinde sağlanacak. Bakan Koca, aile hekimlikleri, hastaneler, üniversite ve özel hastanelerde aşının uygulanacağını söyledi. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bunun ayrıntıları açıklanacaktır. Ancak randevu sistemiyle sağlık merkezlerine insanların çağrılması söz konusu olabilir. Bu anlamda Türkiye'nin kapasitesi de oldukça önemli. Bakan Koca, günde 1,5 ila 2 milyon arasında aşının günde uygulanabileceğini söylemişti" diye konuştu.

Türkeş sözlerine şöyle devam etti;

"Pek çok kişi aşı güvenilir mi? Sorusunu soruyordu. Bakan koca, aşının güvenilirliğini yüzde 91.25 olarak açıkladı ve bu oranın kısa süre içerisinde artacağını ifade etti.

AŞI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE Mİ YOKSA ZORUNLU OLARAK MI YAPILACAK?

Bakan Koca, bu çok sorulan soruya da cevap verdi ve bir anlamda aylardır süren tartışmalara son noktayı koydu. Gönüllülük esastır bizim için vatandaşı ikna edeceğiz. Mecburiyet yok ifadelerini kullandı ve kendisinin de aşı olacağını açıkladı işte gözler yarın da aslında Çin'den gelecek aşılar Ankara'ya gelecek inceleme süreci başlayacak ve uygulama yol haritasına geçilecek. Birinci aşamada sağlık çalışanlarının aşılanması planlanıyor."