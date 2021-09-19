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3 harfli misafir

Snob Magazin - Haberler | Magazin
3 harfli misafir

Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddiaları karşısında kaçamak cevaplar veren Derici, yaptığı paylaşımla dikkat çekti..

İrem Derici, sosyal medyada "Evde misafirim var" diye yazdı. Şarkıcı "Kim?" diye soran bir arkadaşına "3 harfli" cevabı vererek Cem Belevi iması yaptı. Son günlerde Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici, dün bir pozunu sosyal medyada paylaştı. Gelen "Ev hali" yorumuna "Misafirim var" yazan Derici, "Kim?" sorusuna da "3 harfli" cevabı vererek aşk iması yaptı. Cem Belevi'yle evde olduğunu ima eden şarkıcı, aşk iddaları hakkında "Konuşmak istemiyorum" dese de bir yandan da kendisi Cem Belevi ile ilişkisini gündeme getiriyor.

3 harfli misafir

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