3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
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3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı

06.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:25

ANTALYA'da Tahsin Dönmez (57), 3 gün önce bitkin halde sokakta görüp, evine götürdüğü Necibe Uzun'un (51) akşam eve döndüğünde cansız bedeniyle karşılaştı.

ANTALYA'da Tahsin Dönmez (57), 3 gün önce bitkin halde sokakta görüp, evine götürdüğü Necibe Uzun'un (51) akşam eve döndüğünde cansız bedeniyle karşılaştı. Dönmez, "Parkta korkmuş şekilde denk geldim. İçim el vermediği için evime getirdim. Geceleri sabaha kadar kusuyordu. Hastaneye götürmek ve durumu polise bildirmek istedim ama hiçbir şekilde kabul etmedi" dedi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6885 Sokak'taki gecekonduda yaşandı. Tarım işçisi olarak çalışan Tahsin Dönmez, 3 gün önce sabah saatlerinde işe giderken, yolunun üzerinde bulunan bir parkta Necibe Uzun'u (51) bitkin halde gördü. Kadının durumuna üzülen Dönmez, Uzun'u yardım amacıyla kaldığı eve götürdü. Dönmez, 3 gün boyunca kendisinde kalan Uzun'u akşam saatlerinde işten gelince, yerde hareketsiz halde buldu. Dönmez, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Necibe Uzun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.

'GECELERİ SABAHA KADAR KUSUYORDU'

Yardım ederek evine aldığı kadının işten dönünce cansız bedenini gören Tahsin Dönmez, büyük üzüntü yaşadı. Dönmez, "Necibe Uzun'u üç gün önce sabah erken saatlerde yolumun üzerinde bulunan bir parkta korkmuş şekilde denk geldim. O şekilde olmasına içim el vermediği için evime getirdim. Bende kaldığı sürede durumu iyiydi ama geceleri sabaha kadar kusuyordu. Hastaneye götürmek ve durumu polise bildirmek istedim ama hiçbir şekilde kabul etmedi. Bugün sabah işe gittim, ancak akşam eve geri döndüğümde kadını hareketsiz şekilde buldum. Hemen polis merkezine giderek durumu bildirdim. Ne yapacağımı bilemedim. Kadını o şekilde görünce şok oldum" dedi.


3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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