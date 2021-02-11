3 genç girişimcinin geliştirdiği mobil oyun 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaştı

Samsun'da bir araya gelen 2'si kardeş 3 genç girişimci, geliştirdikleri mobil oyunla 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Samsun'da bir araya gelen 2'si kardeş 3 genç girişimci, geliştirdikleri mobil oyunla 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Oyun tutkusu olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu Ercan Karabulut ve kardeşi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İstatistik Bölümünden mezun olan Emre Karabulut ile OMÜ Arkeoloji Bölümü öğrencisi Talha Ekren, Samsun Teknopark bünyesinde geçen yıl "Lebleby Games" firmasını kurdu.

Genç girişimcilerin geliştirip piyasaya sundukları "Gear Race 3D" adlı mobil araba yarış oyunu, hem Türkiye hem de başka ülkelerden yoğun ilgi gördü.

Lebleby Games'in kurucusu ve proje yürütücüsü Ercan Karabulut, AA muhabirine, Ar-Ge çalışmasıyla mobil oyunlar geliştirdiklerini söyledi.

Veri madenciliği metodu sayesinde oyuncu merkezli ve kullanıcı deneyimi odaklı oyunlar üretebildiklerini dile getiren Karabulut, "Oyuncuların durum ve davranışını analiz ederek onlara daha güzel içerikler sunuyoruz. Oyunlarda aldığımız keyfi ürettiğimiz oyunlara aktarmaya özen gösterdik. Özellikle yurt dışındaki konferans, panel ve oyun etkinliklerine aktif olarak katılarak hem bu süreçten kendimiz keyif aldık hem de yenilikleri yakından takip etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Firma olarak kısa sürede 12 oyun ürettiklerini anlatan Karabulut, "Her oyundaki deneyimimizi bir sonraki oyuna katarak 12'nci oyunumuzla Amerikan piyasasında kayda değer başarıya ulaştık. Mobil oyun sektörü rekabetin oldukça yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla oyun üretiminin aktif olarak devam etmesi gerekiyor. Biz de elde ettiğimiz başarıyı oyunlarımıza katmak istiyoruz." dedi.

Gear Race 3D'nin geliştirilmesi devam ederken yeni oyunların üretimi için de çalıştıklarını vurgulayan Karabulut, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde 136 milyar dolar değerine ulaşan oyun sektörü, Türkiye'de de büyümeye devam ediyor. Özellikle oyun oynayan kitlenin artık üretime katılmasıyla ülkemizdeki ekosistem ivmeli şekilde büyüyor. Beraberinde yeni oyun stüdyoları çıkıyor ve bunlar dünya listelerinde yer almayı başarıyor."

Talha Ekren ise geliştirdikleri oyunun kategorisiz kısımda ilk ikiye girdiğine dikkati çekerek, "Oyunumuz Amerika, Çin, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere 164 ülkede yarış kategorisinde birinciliğe oturup oldukça büyük gururlar yaşattı bizlere. Aylardır liste başlarında durmasıyla da totalde 20 milyon kullanıcı sayısına ulaştık. Özellikle Türkiye'de ciddi talep oldu oyunumuza." diye konuştu.

Emre Karabulut da sektöre girmek isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençler başarısızlıktan kesinlikle korkmasın. Hiç tereddüt etmesinler. Türkiye'de ekosistem çok hızlı büyüyor. Çok da iyi örnekler var önümüzde. Çok kısa sürede başarıya ulaşabileceklerine inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun