3 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

3 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Aralık'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Aralık Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2837717

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUYRUK, CEMSULTAN, DEDE EFENDİ, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKOVA, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MANAV, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NECİP FAZIL, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TERCÜMAN, TOROS, TÜRKER, VELİ, YENİBAYIR, YENİCE, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA, ŞENER sk/ ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, EBUBEKİR, GELİBOLU, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, MAHPERİ, NİHAN, OKUMUŞ, TEVHİD, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk/ BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, ALTINYAYLA, AREL, AYBARS, A bölgelerinde 03/12/2020 01:00:00 - 03/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2837666

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ALÇİÇEK, ALİBABA, ANKA, ARICI, ASİYE, ATASAGUN, ATAYURT, ATILAY, AYYILDIZ, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CANDEMİR, CELADET, CENGAVER, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, FATİH, FESTİVAL, GÖÇ, GÜLAÇAN, GÜRKAN, HAMZA, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, HELAL, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MALAZGİRT, MANDIRA, MEDİNE, MENDERES, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, ONURSAL, PEYAMİ SAFA, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAŞTEKİN, TEPELİK, TOPAÇ, TOPDEMİR, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YASEMEN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖVÜNÇ, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK, ÖĞRETMENLER, İNCİRLİK, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk/ YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 03/12/2020 02:30:00 - 03/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2837649

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ HİCRET mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ NENEHATUN mah sk/ TERKOS mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 03/12/2020 02:30:00 - 03/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2837679

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ HİCRET mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ NENEHATUN mah sk/ TERKOS mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 03/12/2020 04:30:00 - 03/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2837699

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, HALKSEVER, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MÜMİN, MİHRİBAN, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TEFSİR, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM, ÖZER, ÖĞÜN, İZ, ŞİMAL sk/ ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 03/12/2020 04:40:00 - 03/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2818026

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah DEMOKRASİ, LADİN, LAVANTA, NİMET, ZEYNEL ÇAYLAN sk bölgelerinde 03/12/2020 13:00:00 - 03/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.