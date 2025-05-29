29 MAYIS ETKİNLİKLERİ! Bugün İstanbul'da hangi etkinlikler var, ücretsiz mi? Yüksek Sadakat konseri ne zaman, nerede? 29 Mayıs etkinlikleri!

Yüksek Sadakat konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen 29 Mayıs etkinlikleri arasında yer alan Yüksek Sadakat konseri, hem ücretsiz oluşu hem de merkezi konumuyla dikkat çekiyor. "Yüksek Sadakat konseri nerede yapılacak?" sorusunun cevabı ve İstanbul'daki etkinlikler haberimizde yer alıyor.

İBB'YE BAĞLI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında 29 Mayıs Perşembe günü Edirnekapı'dan Saraçhane'ye tüm İstanbulların katılabileceği bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş sonrasında etkinlikler, Saraçhane'deki İBB binası önünde Yüksek Sadakat konseri ile devam edecek. Ayrıca 29 Mayıs'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un Fethi'nin 572. yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

EDİRNEKAPI'DAN SARAÇHANE'YE YÜRÜYÜŞ

Bu kapsamda 29 Mayıs Perşembe günü Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş düzenlenecek. Saat 19.30'da Edirnekapı Parkı'ndan başlayacak yürüyüşe, İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı, İBB Bandosu da eşlik edecek. Yürüyüş sonrasında İBB Saraçhane Binası önünde yapılacak kutlamalar kapsamında Yüksek Sadakat konseri gerçekleşecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbullular 29 Mayıs'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi de ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için; Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan QR kodu girişte gösterilmesi ve T.C. kimlik belgesini ibraz edilmesi yeterli olacak.

KUTLAMALAR HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

Kutlama coşkusu hafta sonu da sürecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ve 1 Haziran Pazar günü "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak. İki tur şeklinde yapılacak gezilere başvuru, İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Cumartesi günü saat 18.00'de, Sultanahmet'teki Turşucuzade Konağı'nda bulunan Sıbyan Mektebi'nde yazar Mustafa B. Bozkurt'un "Fetihle Şenlenen İstanbul: Fatih'in İstanbul Vizyonu" adlı söyleşisi ve ardından İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun "İstanbul'a Şarkılar" konseri gerçekleşecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ve 1 Haziran Pazar günü saat 12.00'den itibaren İBB Saraçhane Parkı'nda çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu kutlama programının detayları şöyle;

29 Mayıs 2025, Perşembe

19.00Edirnekapı Parkı Toplanma

19.30Yürüyüş Başlangıcı (Fevzipaşa Caddesi üzerinden Saraçhane'ye ulaşılacak. İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı, İBB Bandosu da eşlik edecek)

20.30Yüksek Sadakat Konseri – İBB Saraçhane Binası Önü

31 Mayıs Cumartesi

"Fetih'in başlangıç noktası Anadolu Hisarı müze gezisi

Ve Fetih'in mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi"

Anadolu Hisarı Müze Gezisi

10:00 1. Tur

11:00 2.Tur

Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi

10:00 1.Tur

11:00 2.Tur

12.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri – İBB Saraçhane Parkı

18.00 Söyleşi – "Fetihle Şenlenen İstanbul: Fatih'in İstanbul Vizyonu" – Sıbyan Mektebi

Konuk: Mustafa B. Bozkurt

19.00 İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu "İstanbul'a Şarkılar" / Sıbyan Mektebi

1 Haziran Pazar

"Fetih'in başlangıç noktası Anadolu Hisarı müze gezisi

Ve Fetih'in mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi"

Anadolu Hisarı Müze Gezisi

10:00 1. Tur

11:00 2.Tur

Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi

10:00 1. Tur

11:00 2.Tur

12.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri – İBB Saraçhane Parkı