Yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü otobüs hatlarındaki son seferler saat 23.50'de yapılacak. Peki, 29 Mayıs Cuma ESHOT grev mi var, İzmir'de otobüsler çalışmıyor mu?

29 MAYIS CUMA ESHOT GREV Mİ VAR?

İzmir'de toplu ulaşım hizmetlerinde önemli bir kesintiye gidiliyor. ESHOT Genel Müdürlüğü, bağlı şirketler olan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası'nın 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından alınan grev kararı doğrultusunda 29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla otobüs seferlerinde aksamalar yaşanacağını açıkladı.

ESHOT yetkilileri, özellikle metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle entegre çalışan otobüs hatlarında öncelik verileceğini ve seferlerin bu doğrultuda planlanacağını duyurdu. Bu süreçte İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacak ve bu hatlarda ulaşım kesintisiz şekilde devam edecek.

Vatandaşlar, güncel sefer bilgileri ve değişikliklere www.eshot.gov.tr adresinden veya ALO 153 iletişim hattından ulaşabilecek. Ayrıca, ESHOT'un mobil uygulamasından da anlık bilgi alınabilecek.

ESHOT'un greve çıkacağı süreçte otobüs seferlerinde aksamalar yaşanacak. Grev metro, tramvay, vapur, İZBAN ve İZTAŞIT araçlarını kapsamayacak.

İzmir'de ulaşımın can damarı olan İZBAN'da ise ek seferler konulması kararı verildi. Sefer planlamasına göre özellikle yoğunluğun olacağı saatlerde araç sayısı maksimuma ulaştırılacak.

ESHOT, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer bilgilerini kontrol ederek yola çıkmalarını ve alternatif ulaşım araçlarını değerlendirmelerini tavsiye etti.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada "perşembe günü saat 07:10 itibaren düzenli seferlerin yanı sıra iskelelerde oluşan yolcu yoğunluğuna göre ek seferler düzenlenecektir" denildi.

İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, Sayın Yolcularımız, 29 Mayıs Perşembe günü İzmir Metro'da saat 06:30'dan itibaren 4 dakikalık, Konak Tramvayı'nda ise 06:30-10:00 ile 15:30-20:00 saatleri arasında 5 dakikalık sıklıklar ile seferlerimiz tam kapasite olarak devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İZULAŞ'tan yapılan açıklamada ise "SAYIN YOLCULARIMIZ; 29 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren sefer sayılarımızı maksimum kapasiteye çıkararak seferlerimizin yanına ilave seferler koyuyoruz" denildi.

SHOT'tan yapılan açıklama şöyle:

"ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ şirketleri çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından alınan grev kararı doğrultusunda, 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 29 Mayıs'a bağlayan gece yarısından itibaren toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacaktır.

28 Mayıs 2025 tarihinde hatlarımızdaki son seferler saat 23.50'de yapılacaktır. Grev süresince ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarıyla sınırlı ölçüde hizmet verilmeye devam edilecektir. Sınırlı hizmet verecek hatlara ilişkin güncel bilgilere www.eshot.gov.tr internet adresimizden ve ALO 153 iletişim hattından ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına; öncelikli olarak metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle bağlantılı otobüs hatlarında seferler düzenlenecektir.

Ayrıca, İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacak olup bu hatlarda ulaşım hizmeti kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Yolcularımızın, mevcut sefer bilgilerini kontrol ederek hareket etmeleri ve mümkünse alternatif ulaşım modlarını değerlendirmeleri önem taşımaktadır. Sefer saatleri ve anlık bilgilere ESHOT'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz."