29 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 29 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 29 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

29 MART PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yÜkseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE 6°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR -1°C, 14°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR 8°C, 20°C Az bulutlu zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 20°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 5°C, 19°C Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 2°C, 19°C Az bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 1°C, 12°C Az bulutlu yarın zamanla parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C Az bulutlu yarın zamanla parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ -4°C, 11°C Az bulutlu

KONYA 1°C, 13°C Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU -3°C, 9°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 10°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

AMASYA 0°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 1°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM -10°C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ -3°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

KARS -12°C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 1°C, 17°C Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 16°C Az bulutlu

SİİRT 1°C, 15°C Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 18°C Az bulutlu

29 MART PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri bu gece ilk saatlerden itibaren Sakarya, Kocaeli ve Yalova cevreleri ise yarın( Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

29 MART PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

29 MART PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu, Manisa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in güneydoğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: kıyı kesimlerde 1 ila 2 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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