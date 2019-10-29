"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ne yoğun ilgi

29.10.2019 22:51

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ni bugün yaklaşık 4 bin 500 kişi ziyaret etti.

İletişim Başkanlığınca 23 Ekim'de Taksim Meydanı'nda açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare led ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunularak, direnişin destanı yeniden yaşatıldı.

Ayrıca, yabancı ziyaretçiler için videolar İngilizce alt yazıyla gösterildi.

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı.

"Videoları izlerken çok duygulandım"

Merkezi ziyaret eden Murat Topaloğlu, Rize'den gezmek için İstanbul'a geldiğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Cumhuriyetin kurulduğu yılların unutulmaması gerektiğini belirten Topaloğlu, "Çocuklarımıza aktarmamız lazım. İçeride videoları izlerken o günlere gittim, çok duygulandım. Atatürk büyük bir insandı. Bunu bu şekilde yansıtmaları çok güzel olmuş." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sevil Yar da videoları seyrederken mutlu olduğunu, onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, Türk milletinin bağımsız, Türkiye'nin ise büyük bir cumhuriyet olduğunu vurguladı.

12 yaşındaki İsmail Kuk ise video gösterilerini izlerken çok duygulandığını, heyecanlı anlar yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA