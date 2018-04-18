28 Şubat Davasının Sonuçlanması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, sonuçlanan " 28 Şubat Davası"na ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Ülkemizin yakın tarihinde kara leke olarak kalan 28 Şubat'a ilişkin davanın sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

MÜSİAD Başkanı Çelenk yaptığı açıklamada, "28 Şubat Davası"na ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Ülkemizin yakın tarihinde kara leke olarak kalan 28 Şubat'a ilişkin davanın sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat mahkemenin kararına saygı duymakla birlikte, 28 Şubat sürecini iş dünyası içerisinde en ağır şekilde yaşayan, Genel Başkanı ve üyeleri yargılanan, Yeşil Sermaye diyerek baskı ve zulüm gören MÜSİAD olarak, davanın 21 sanık üzerinden yürütülmesini eksik buluyoruz. Kamuoyunun da açık şekilde bildiği üzere, 28 Şubat'ta yaşatılan zulüm, yalnızca asker eliyle yapılmamıştır. Askerin başı çektiği süreç, siyaset, medya, iş dünyası, üniversite ve meslek örgütleri tarafından da profesyonel bir organizasyonla yürütülmüştür. Yargılanan 21 sanıktan yalnızca bir kişinin sivil olması ve diğer sanıkların da yaş haddi gibi sebeplerle cezalarının düşmesi, davanın, kamuoyu nezdinde beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu göstermektedir. Öte yandan, süreçle ilgili herhangi bir suçu olmadan hapis cezasına çarptırılmış, on yıllarca hapis tutulan, yaşı şimdilerde 75-85 olan masum insanlarımız vardır. Bu hatadan da dönülmesi ve bu kişilerin en kısa sürede özgürlüklerine yeniden kavuşturulmaları gerekmektedir" dedi.

28 Şubat'a dahil olan herkesin yargılanmasını isteyen Çelenk, "Biz, hayatta olan ve ceza alan tüm suçluların cezalarını çekmeleri ve 28 Şubat'ın gerçekleşmesinde dahli olan tüm kişilerin yargılanmaları gerekir. Ancak bu şekilde yaşanan acılar bir nebze hafifleyecek, gelecekte de buna benzer girişimlere olası teşebbüslerin köklü biçimde önüne geçilmiş olacaktır.28 Şubat'a zemin hazırlayanların, fiili olarak ya da sessiz kalarak bu zulme dahil olanların, mahkeme kararlarından bağımsız olarak milletin vicdanında mahküm edildiğinin bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet ve milletin el ele yeni bir dönemde bulunduğunu vurgulayan Çelenk, "Devletimizle, milletimizle daha güçlü yürüdüğümüz yeni bir dönem yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki; bir milletin yüzyıllardır koruduğu değerleri ve inançları üzerinden ona saldırmak, bu değerleri sorgulamak, hiçbir gücün cesaret etmemesi gereken bir teşebbüstür. Bu teşebbüsü, belirli grup ve güçleri arkasına alarak gerçekleştiren kişiler, er ya da geç, önce milletin ardından yargının önünde hesabını verecektir. 28 Şubat, vicdanlarımızda hiçbir zaman kabuk bağlamayan bir yaradır. Bu yaranın tekrar kanamaması ve yeni yaralar açılmaması için devletimizle, milletimizle daha güçlü yürüdüğümüz yeni bir dönem yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu dönemde, ayrımcılığa yer olmadığı gibi, birliğimize ve kardeşliğimize halel getirecek en ufak bir girişime dahi izin verilmeyecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP