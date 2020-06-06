2700 yıllık geçmişe sahip Gölyazı'da bisikletli ulaşım dönemi
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2700 yıllık geçmişe sahip Gölyazı'da bisikletli ulaşım dönemi

2700 yıllık geçmişe sahip Gölyazı'da bisikletli ulaşım dönemi Nilüfer Belediyesi, pandemi sonrası yaz sezonuna hızla açılan Gölyazı Köyünde misafirlerin kullanabileceği ve bir saati ücretsiz olan bisikletleri hizmete aldı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "Nilüfer'de bisiklet yolu...

06.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:42

2700 yıllık geçmişe sahip Gölyazı'da bisikletli ulaşım dönemi

Nilüfer Belediyesi, pandemi sonrası yaz sezonuna hızla açılan Gölyazı Köyünde misafirlerin kullanabileceği ve bir saati ücretsiz olan bisikletleri hizmete aldı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem:

"Nilüfer'de bisiklet yolu 159 kilometreye ulaştı. 23 Nilespit İstasyonu'nda 198 akıllı bisiklet faaliyette. Sisteme 15 bin kişi abone oldu"

"Gölyazı'da ilk etapta 15 bisikleti devreye aldık. Pandemi sebebiyle ilk bir saat ücretsiz hizmet vereceğiz"

BURSA - Bursa'da Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan 2700 yıllık geçmişi olan Gölyazı'da misafirlere birer saati ücretsiz hizmet verecek akıllı bisikletler devreye girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçedeki bisiklet yolunun 159 kilometreye ulaştığını, 23 Nilespit İstasyonu'nda 198 akıllı bisikletin faaliyette olduğunu belirterek, "Gölyazı'da pandemi sonrası turizm sezonu başladı. Misafirlerimiz ilk bir saati ücretsiz olarak akıllı bisikletleri kullanabilecekler" dedi.

Bursa'nın en zengin antik yerleşim birimlerinden olan Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Gölyazı köyü misafirlerini ağırlamaya başladı. Nilüfer Belediyesi de Alaaddinbey Mahallesi ile birlikte Gölyazı'da akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit'i hizmete aldı.

Pandemi süresince Nilüfer'de ilk bir saati ücretsiz hizmet veren bisikletler sayesinde adanın çevresi ve tarihi sokakları çevreci bir şekilde gezilebilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana en çevreci ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için bir yandan bisiklet yollarını yaygınlaştırırken bir yandan da Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemimiz Nilespit'i hayata geçirdik. Nilüfer'de bisiklet yollarımız 159 kilometreye uzandı. Şu anda 23 Nilespit İstasyonu'nda 198 Akıllı Bisiklet faaliyette. Bu sistemimize 15 bini aşkın kişi abone oldu. Toplu ulaşıma entegre bir biçimde hizmete sunduğumuz Nilespit uygulamasına bu süreçte ilginin artacağını düşünüyoruz çünkü koronavirüs pandemisi sürecinde hijyen anlamında da en güvenli ulaşım aracı bisiklet. Çevreci bir belediye olarak bu dönem Nilespit istasyonlarımızı da güneş panelli yapıyoruz. Bu paneller aracılığıyla istasyonu besleyen enerjiyi güneşten alarak çevreye de katkıda bulunuyoruz. En son hayata geçirdiğimiz Gölyazı'daki istasyon ile Alaaddinbey'deki istasyonlarımız güneş paneli ile çalışıyor. Gölyazı'da hayata geçirilen Nilespit istasyonundaki akıllı bisikletler, özellikle hafta sonları binlerce kişiyi ağırlayan turizm merkezi Gölyazı'da gezmek isteyenler için de iyi bir alternatif olacak. Yarımadanın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmek isteyenler kiraladıkları akıllı bisikletler ile çevrede keyifli bir gezinti yapabilecek. Bu arada özellikle belirtmek istiyoruz ki, Nilespit istasyonlarımızdaki akıllı bisikletleri korona virüs pandemisinin başlaması nedeniyle ilk bir saatini ücretsiz yapmıştık. Bu uygulamamızı halen sürdürüyoruz. Normalde sistemimizde sadece ilk 5 dakika ücretsizdi. Ancak salgın sürecinde daha çok kişi bisikletleri kullansın istedik ve bu amaçla ücretsiz olan süreyi bir saate çıkardık ve böyle bir süre daha devam ettiriyoruz. Herkesi sağlık için, çevre için bisiklet kullanmaya davete ediyoruz"

Cep telefonlarındaki akıllı uygulama, abonelik sistemi ya da Nilespit kart ile çalışan akıllı bisikletler Gölyazı'ya gelen vatandaşları memnun etti. Tatilciler, tarihi sokakları bisikletle gezmenin heyecanını yaşarken, Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

2700 yıllık geçmişe sahip Gölyazı'da bisikletli ulaşım dönemi

Kaynak: İHA

Manşet

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