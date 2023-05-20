Gölyazı Haberleri - Gölyazı Haber - Haberler

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Gölyazı Haberleri
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Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, babanın mahkemedeki sözleri hayrete düşürdü: Şikayetçi değilim
Gölyazı - 20.03.2023
Uluabat Gölü'ndeki çekilme uydu görüntülerine yansıdı! Kayıkların geçtiği yere araba park ediliyor
Gölyazı - 03.03.2023
"Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları" Sergisi, Nilüfer'de Kapılarını Açtı
Gölyazı - 15.05.2022
Nilüfer Belediyesi'nden "Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları" Sergisi
Gölyazı - 30.04.2022
Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi
Gölyazı - 29.03.2022
Gölyazı'daki kazılar Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti'nin tarihine ışık tutacak
Gölyazı - 15.10.2021
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
Gölyazı - 18.08.2021