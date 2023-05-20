Gölyazı Haberleri - Gölyazı Haber - Haberler

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Gölyazı Haberleri

Gölyazı haber, Gölyazı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

Gölyazı - 11 Saat Önce
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

Gölyazı - 11 Saat Önce
19 Mayıs'ta binlerce kişi 'İkinci Yüzyıl'a yürüdü

19 Mayıs'ta binlerce kişi 'İkinci Yüzyıl'a yürüdü

Gölyazı - 12 Saat Önce
19 Mayıs'ta binlerce kişi 'İkinci Yüzyıl'a yürüdü

19 Mayıs'ta binlerce kişi 'İkinci Yüzyıl'a yürüdü

Gölyazı - 12 Saat Önce
Dağyenice Ultra Trail'de heyecan başlıyor

Dağyenice Ultra Trail'de heyecan başlıyor

Gölyazı - 18.05.2023
Nilüfer'de yüzlerce kişi aynı sofrayı paylaşıyor

Nilüfer'de yüzlerce kişi aynı sofrayı paylaşıyor

Gölyazı - 17.04.2023
BALIKÇI İLE YAREN LEYLEĞİN DOSTLUĞU, ŞARKI VE KLİBE DE KONU OLDU

BALIKÇI İLE YAREN LEYLEĞİN DOSTLUĞU, ŞARKI VE KLİBE DE KONU OLDU

Gölyazı - 12.04.2023
Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, babanın mahkemedeki sözleri hayrete düşürdü: Şikayetçi değilim

Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, babanın mahkemedeki sözleri hayrete düşürdü: Şikayetçi değilim

Gölyazı - 20.03.2023
Uluabat Gölü'ndeki çekilme uydu görüntülerine yansıdı! Kayıkların geçtiği yere araba park ediliyor

Uluabat Gölü'ndeki çekilme uydu görüntülerine yansıdı! Kayıkların geçtiği yere araba park ediliyor

Gölyazı - 03.03.2023
Kimsenin çıkamadığı Şahinkaya Mağarası'na Türk bayrağı astı

Kimsenin çıkamadığı Şahinkaya Mağarası'na Türk bayrağı astı

Gölyazı - 28.02.2023
105 yaşındaki Fikriye ve 97 yaşındaki Fatma Nine'nin Erdoğan sevgisi

105 yaşındaki Fikriye ve 97 yaşındaki Fatma Nine'nin Erdoğan sevgisi

Gölyazı - 08.07.2022
Dağyenice Ultra'da üç yılda büyük başarı

Dağyenice Ultra'da üç yılda büyük başarı

Gölyazı - 22.06.2022
Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk

Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk

Gölyazı - 21.06.2022
Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk

Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk

Gölyazı - 18.06.2022
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu

Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu

Gölyazı - 14.06.2022
'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' kliple buluştu

'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' kliple buluştu

Gölyazı - 13.06.2022
'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' kliple buluştu

'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' kliple buluştu

Gölyazı - 13.06.2022
Tartıştığı 2 yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

Tartıştığı 2 yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

Gölyazı - 06.06.2022
Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri' Başladı

Nilüfer'de "Uni Uçuş Günleri" Başladı

Gölyazı - 21.05.2022
Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri' Başladı

Nilüfer'de "Uni Uçuş Günleri" Başladı

Gölyazı - 21.05.2022
Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Gölyazı - 16.05.2022
'Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları' Sergisi, Nilüfer'de Kapılarını Açtı

"Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları" Sergisi, Nilüfer'de Kapılarını Açtı

Gölyazı - 15.05.2022
Nilüfer Belediyesi'nden vergi ödeme kolaylığı

Nilüfer Belediyesi'nden vergi ödeme kolaylığı

Gölyazı - 06.05.2022
Bursa'da eski köy okulları bisiklet evi oluyor

Bursa'da eski köy okulları bisiklet evi oluyor

Gölyazı - 05.05.2022
Nilüfer Belediyesi'nden 'Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları' Sergisi

Nilüfer Belediyesi'nden "Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları" Sergisi

Gölyazı - 30.04.2022
Türk dünyasının 'edebi şahsiyetleri'nin hikayeleri film oluyor

Türk dünyasının "edebi şahsiyetleri"nin hikayeleri film oluyor

Gölyazı - 29.04.2022
Uluabat Gölü'nde 'su çürüyor' uyarısı

Uluabat Gölü'nde 'su çürüyor' uyarısı

Gölyazı - 19.04.2022
Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi

Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi

Gölyazı - 29.03.2022
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi

Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi

Gölyazı - 15.03.2022
Bursa turizminin yeni rotası; İran

Bursa turizminin yeni rotası; İran

Gölyazı - 30.01.2022
Okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Gölyazı - 26.01.2022
(Drone) Karla kaplı 'Küçük Venedik' ziyaretçilerini ağırlıyor

(Drone) Karla kaplı "Küçük Venedik" ziyaretçilerini ağırlıyor

Gölyazı - 25.01.2022
Türkiye'nin küçük Venedik'i beyaza büründü

Türkiye'nin küçük Venedik'i beyaza büründü

Gölyazı - 25.01.2022
Bursa'da sokak hayvanları unutulmadı

Bursa'da sokak hayvanları unutulmadı

Gölyazı - 28.12.2021
Sokak hayvanlarına Büyükşehir şefkati

Sokak hayvanlarına Büyükşehir şefkati

Gölyazı - 28.12.2021
'Kültür başkenti Bursa' 2022'de Türk dünyasında turizmin gözdesi olacak

"Kültür başkenti Bursa" 2022'de Türk dünyasında turizmin gözdesi olacak

Gölyazı - 23.12.2021
Küçük Venedik'te muhteşem gün batımı

Küçük Venedik'te muhteşem gün batımı

Gölyazı - 06.12.2021
Küçük Venedik'te leylek yuvasına kentsel dönüşüm

Küçük Venedik'te leylek yuvasına kentsel dönüşüm

Gölyazı - 29.11.2021
Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı

Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı

Gölyazı - 03.11.2021
Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon

Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon

Gölyazı - 26.10.2021
Gölyazı'daki antik kentin mezar yapıları turizme açılıyor

Gölyazı'daki antik kentin mezar yapıları turizme açılıyor

Gölyazı - 24.10.2021
Gölyazı'daki kazılar Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti'nin tarihine ışık tutacak

Gölyazı'daki kazılar Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti'nin tarihine ışık tutacak

Gölyazı - 15.10.2021
Son dakika: Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika: Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Gölyazı - 09.10.2021
Leyleklerin uğrak noktası Gölyazı temizlendi

Leyleklerin uğrak noktası Gölyazı temizlendi

Gölyazı - 22.09.2021
Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu

Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu

Gölyazı - 18.09.2021
Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu

Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu

Gölyazı - 30.08.2021
Gölyazı esnafı yaşananlardan üzgün

Gölyazı esnafı yaşananlardan üzgün

Gölyazı - 20.08.2021
Enuygun'dan 3 günlük tatil tavsiyesi

Enuygun'dan 3 günlük tatil tavsiyesi

Gölyazı - 19.08.2021
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı

2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı

Gölyazı - 18.08.2021
Bursa'ya 15 bin kişilik antik tiyatro

Bursa'ya 15 bin kişilik antik tiyatro

Gölyazı - 18.08.2021
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