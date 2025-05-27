27 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

27 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 27 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 27 Mayıs tarihinde neler oldu? 27 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 27 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

27 MAYIS NE GÜNÜ?

27 Mayıs 1960 Darbesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askerî müdahalesi olarak kayıtlara geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen bir grup subay tarafından gerçekleştirilen darbe, dönemin Başbakanı Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti (DP) iktidarını görevden aldı.

Darbe, 27 Mayıs 1960 sabahı erken saatlerde başkent Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde etkili oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından radyodan okunan bildiriyle, yönetimin ordu tarafından devralındığı duyuruldu.

27 MAYIS NE GÜNÜ

27 MAYIS DARBE SONRASI NE OLDU?

Darbeyi gerçekleştiren subaylar, kısa süre içinde Milli Birlik Komitesi adını verdikleri bir geçici yönetim kurarak ülke idaresini devraldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan tutuklanarak Yassıada'da yargılandı.

Yassıada Yargılamaları sonucunda Adnan Menderes, Zorlu ve Polatkan hakkında verilen idam cezaları 1961 yılında infaz edildi. Bu kararlar, Türkiye siyasal tarihinde derin izler bıraktı.

27 MAYIS DARBE SONRASI NE OLDU

27 MAYIS DARBESİ'NİN ETKİLERİ!

Türkiye'de askerî müdahalelerin kapısını aralayan ilk darbe olarak hafızalarda yer etti.

Demokratikleşme sürecine ağır bir darbe olarak değerlendirildi.

1961 Anayasası'nın kabulü ile siyasi sistemde önemli değişiklikler yapıldı.

Türkiye'de ordunun siyaset üzerindeki etkisi uzun yıllar sürdü.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1703 - Rus Çarı I. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd, Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt-Peterburg şehrini kurdu.

1905 - Tsushima Muharebesi başladı. Ertesi gün Japon Donanması'nın, Rus Donanması'nı neredeyse yok etmesiyle son buldu. Bu savaş dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu.

1907 - San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi.

1915 - Osmanlı Hükümeti tarafından Sevk ve İskan Kanunu kabul edildi.

1935 - Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.

1940 - Le Paradis katliamı: Almanlar tarafından çevrilen Kraliyet Norfolk Müfrezesi'nden 99 askerden sadece 2'si kurtulabildi.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU

1941 - Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı.

1944 - Latin harfleri ile ilk Cumhuriyet altını basıldı.

1953 - Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Antlaşması imzalandı.

1957 - İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Millî Güreş Takımı, serbestte dört birincilikle dünya şampiyonu oldu.

1958 - Amerikan F-4 Phantom II çok amaçlı avcı-bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı.

1960 - 27 Mayıs Darbesi: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Millî Birlik Komitesi üstlendi. Orgeneral Cemal Gürsel, Millî Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Millî Birlik Komitesi, ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Hükûmeti feshetti ve her türlü siyasi faaliyeti yasakladı.

1960 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltına alınan 150 kişi Yassıada'ya getirildi.

1961 - Anayasa, Kurucu Meclis'te oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi.

1962 - Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) açıldı.

BUGÜN NE OLDU

1963 - Türkiye'de 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan edildi.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldü.

1983 - Türkiye'de kürtaj yasağı kalktı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, kadınlara kürtaj hakkı verdi.

1992 - Iğdır ve Ardahan il oldu.

1994 - ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan Sovyet yazar Aleksandr Soljenitsin ülkesine döndü.

1995 - Bir grup kadın, Cumartesi günü saat 12:00'de gözaltında kaybolanların bulunması ve sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanması talebiyle, İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturdu. Daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anılan insan hakları savunucuları, dört yıl boyunca her Cumartesi saat 12:00'de aynı yerde buluştu.

1999 - Birleşmiş Milletler Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı.

2007 - Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki DYP, eski Demokrat Parti'nin adını aldı.

2016 - Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nı ziyaret eden ve Hibakuşa ile tanışan ilk başkanı oldu.