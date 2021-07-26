26 Temmuz Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 26 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

26 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 34°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 32°C

KOCAELİ °C, 32°C

A.KARAHİSAR °C, 30°C

İZMİR °C, 36°C

MANİSA °C, 37°C

MUĞLA °C, 37°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 36°C

HATAY °C, 35°C

ISPARTA °C, 33°C

ANKARA °C, 31°C

ESKİŞEHİR °C, 29°C

KONYA °C, 31°C

SİVAS °C, 30°C

BOLU °C, 26°C

DÜZCE °C, 30°C

KASTAMONU °C, 25°C

ZONGULDAK °C, 28°C

AMASYA °C, 31°C

BAYBURT °C, 33°C

SAMSUN °C, 30°C

TRABZON °C, 29°C

ERZURUM °C, 34°C

KARS °C, 33°C

MALATYA °C, 36°C

VAN °C, 31°C

ADIYAMAN °C, 39°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 37°C

SİİRT °C, 40°C

26 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

26 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinin yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Bartın'ın doğu, Karabük'ün kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

26 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esecek.

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