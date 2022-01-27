27 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 27 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 27 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

27 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

27 Ocak Perşembe koronavirüs açıklandı.

27 OCAK PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

27 Ocak Perşembe korona tablosu açıklandı. Fahrettin Koca günün vaka sayılarını şu sözlerle duyurdu:

""BU HAVADA AŞI?" Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli."

27 OCAK PERŞEMBE KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

27 Ocak Perşembe günü 424.164 kişiye test uygulanmıştır.

27 OCAK PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

27 Ocak Perşembe 424.164kişiye uygulanan testten 82.180 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

27 OCAK PERŞEMBE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

27 Ocak Perşembe günü 174 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

27 OCAK PERŞEMBE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

27 Ocak Perşembe günü 83.225 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

2022

OCAK

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka sayısı

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka sayısı

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka sayısı

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka sayısı

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka sayısı

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka sayısı

8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka sayısı

9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka sayısı

10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka sayısı

11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka sayısı

12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka sayısı

13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka sayısı

14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka sayısı

15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka sayısı

16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka sayısı

17 Ocak hasta, 162 vefat, 64.935 vaka sayısı

18 Ocak hasta, 157 vefat, 69.658 vaka sayısı

19 Ocak hasta, 176 vefat, 72.615 vaka sayısı

20 Ocak hasta, 166 vefat, 71.843 vaka sayısı

21 Ocak hasta, 181 vefat, 72.555 vaka sayısı

22 Ocak hasta, 184 vefat, 72.856 vaka sayısı

23 Ocak hasta, 185 vefat, 65.503 vaka sayısı

24 Ocak hasta, 156 vefat, 67.023 vaka sayısı

25 Ocak hasta, 174 vefat, 76.341 vaka sayısı

26 Ocak hasta, 188 vefat, 77.434 vaka sayısı

27 Ocak hasta, 174 vefat, 82.180 vaka sayısı

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