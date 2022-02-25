25 Şubat 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? SON DAKİKA koronavirüs tablosu! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

25 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Şubat Cuma korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

25 ŞUBAT CUMA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

25 Şubat Cuma günü - kişiye test uygulanmıştır.

25 ŞUBAT CUMA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

25 Şubat Cuma - kişiye uygulanan testten - kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

25 ŞUBAT CUMA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

25 Şubat Cuma günü - vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

25 ŞUBAT CUMA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

25 Şubat Cuma günü - vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

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