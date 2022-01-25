25 Ocak Salı 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 25 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?
25 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 25 Ocak Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 25 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 25 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 25 Ocak Salı korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 25 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 25 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 25 Ocak vaka sayısı kaç?
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 25 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
25 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı.
25 Ocak Salı korona tablosu açıklandı. Fahrettin Koca günün koronavirüs vaka sayılarını şu açıklama ile duyurdu:
"Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız."
25 Ocak Salı günü 418.427 kişiye test uygulanmıştır.
25 Ocak Salı 418.427kişiye uygulanan testten 76.341 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
25 Ocak Salı günü 174 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
25 Ocak Salı günü 82.203 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;
2022
OCAK
1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka
3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka
4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka
5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka
6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka
7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka
8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka
9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka
10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka
11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka
12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka
13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka
14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka
15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka
16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka
17 Ocak hasta, 162 vefat, 64.935 vaka
18 Ocak hasta, 157 vefat, 69.658 vaka
19 Ocak hasta, 176 vefat, 72.615 vaka
20 Ocak hasta, 166 vefat, 71.843 vaka
21 Ocak hasta, 181 vefat, 72.555 vaka
22 Ocak hasta, 184 vefat, 72.856 vaka
23 Ocak hasta, 185 vefat, 65.503 vaka
24 Ocak hasta, 156 vefat, 67.023 vaka