25 bin öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? (Sınıf, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Tarih, Edebiyat, İngilizce,...)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 bin öğretmen atama sürecinin başladığını duyurdu. Bu gelişme, eğitim sektörüne yeni iş imkanları sağlayacağı gibi, öğretmen adaylarının da uzun süredir beklediği bir haberdi. 25 bin öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? (Sınıf, Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat, İngilizce,...)

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 bin öğretmen atama sürecini başlatıyoruz" dedi.

Atama kontenjanları henüz açıklanmadı.

2024 ATAMASINDA KONTENJANLARI NASILDI?

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