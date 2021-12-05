"2485'ten geldim" diyen adamın anlattıkları tüyler ürpertti: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek - Haberler
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"2485'ten geldim" diyen adamın anlattıkları tüyler ürpertti: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada 'Thatonetimetraveler' adıyla tanınan ve gelecekten geldiğini iddia ederek söylemlerde bulunan adamın son açıklamaları tüyler ürpertti. 2485'ten geldiğini iddia eden zaman yolcusu, 25 Aralık'ta tüm insanlığın yaşamını derinden etkileyecek bir olay yaşanacağını öne sürdü. Zaman yolcusu ayrıca bugünün, yüzyıllar boyu unutulmayacağını iddia etti.

Sosyal medyada 'Thatonetimetraveler' kullanıcı adıyla çeşitli paylaşımlar yapan ve gelecekten geldiğini iddia eden adamın son çıkışı, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Zaman yolcusu, 25 Aralık'ta tüm insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını ve bu olayın kendisinin zaman yolcusu olduğunu kanıtlayacağını dile getirdi.

"8 İNSAN GÜNEŞ'TEN ENERJİ ALACAK"

Zaman yolcusu, 20 Aralık'ta da 8 insanın Güneş dalgalarından süper güç alacağını iddia etti. Zaman yolcusunun iddiasına göre bu olaydan sadece 5 gün sonra tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir olay daha yaşanacak. Ancak zaman yolcusu, bu olayın ne olduğunu anlatmadı.

"YÜZ YILLARCA HATIRLANACAK"

Thatonetimetraveler, 25 Aralık'la ilgili tüyleri diken diken eden iddialarda bulunmaya devam etti. Thatonetimetraveler, "25 Aralık'ta tüm dünya şok olacak. Bugün, yüzyıllar boyu hatırlanacak. İşte o gün yüzde 100 gelecekten geleceğime inanacaksınız" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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