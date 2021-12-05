"2485'ten geldim" diyen adamın anlattıkları tüyler ürpertti: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek

Sosyal medyada 'Thatonetimetraveler' kullanıcı adıyla çeşitli paylaşımlar yapan ve gelecekten geldiğini iddia eden adamın son çıkışı, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Zaman yolcusu, 25 Aralık'ta tüm insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını ve bu olayın kendisinin zaman yolcusu olduğunu kanıtlayacağını dile getirdi.

"8 İNSAN GÜNEŞ'TEN ENERJİ ALACAK"

Zaman yolcusu, 20 Aralık'ta da 8 insanın Güneş dalgalarından süper güç alacağını iddia etti. Zaman yolcusunun iddiasına göre bu olaydan sadece 5 gün sonra tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir olay daha yaşanacak. Ancak zaman yolcusu, bu olayın ne olduğunu anlatmadı.

"YÜZ YILLARCA HATIRLANACAK"

Thatonetimetraveler, 25 Aralık'la ilgili tüyleri diken diken eden iddialarda bulunmaya devam etti. Thatonetimetraveler, "25 Aralık'ta tüm dünya şok olacak. Bugün, yüzyıllar boyu hatırlanacak. İşte o gün yüzde 100 gelecekten geleceğime inanacaksınız" ifadelerini kullandı.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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