24 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, A Tv, Show Tv, Star Tv, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar büyük merak konusu. Peki, Bugün TV'de hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı nedir? İşte, detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Lingo Türkiye

06.50 Beni Böyle Sev

09.05 Yedi Numara

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Bir Zamanlar İstanbul

14.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

04.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05.00 Yedi Numara

TRT 1

ATV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:30 Kuruluş Osman

16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 Bizum Hoca 2

01:30 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

SHOW TV

SHOW TV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Vadeli Hayat

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Patron Mutlu Son İstiyor

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Bücür

22:15 Bücür

00:30 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

TV8

TV8 YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:45 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)

07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arasi

11.20 Memet Özer Ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkasi

13.00 Çift Kişilik Oda

15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Prestij Meselesi

22.45 Çift Kişilik Oda

04.00 Elkizi

06.00 Karagül