24 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?
24 Mayıs 2025 Cumartesi günü, televizyon ekranları izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı listesi…
24 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, A Tv, Show Tv, Star Tv, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar büyük merak konusu. Peki, Bugün TV'de hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı nedir? İşte, detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Lingo Türkiye
06.50 Beni Böyle Sev
09.05 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Bir Zamanlar İstanbul
14.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05.00 Yedi Numara
ATV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:30 Kuruluş Osman
16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Bizum Hoca 2
01:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Vadeli Hayat
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Patron Mutlu Son İstiyor
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
22:15 Bücür
00:30 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI (24 MAYIS)
07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arasi
11.20 Memet Özer Ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkasi
13.00 Çift Kişilik Oda
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Prestij Meselesi
22.45 Çift Kişilik Oda
04.00 Elkizi
06.00 Karagül