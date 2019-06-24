24-30 Haziran haftası burç yorumları

KOÇ : Kardeşler, kısa yolculuklar, ticaret konuları haftanın ana teması. Kariyer ve konumunuzla ilgili aksattığınız sorumluluklar nedeniyle veya üstlerinizle tartışmanız neticesinde maddi kayba uğrayabilirsiniz. Duygusal olarak oldukça sezgisel ve içe dönük olabilirsiniz. Ek kazançlar şifa olabilir.

BOĞA : Maddi kazançlarınıza odaklanabilirsiniz. Ticaret, sosyal medya ve iletişim konularında çalışanların kazançları artabilir. Ancak gelen para geldiği gibi gidebilir. Arkadaş çevrenizden size zarar vermek isteyen kadınlar olabilir. Kendinizi adadığınız konularda ani fırsatlar yakalayabilirsiniz.

İKİZLER : Yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili yanılma ve kandırılma söz konusu olabilir. Özellikle ticaret ve iletişim üzerine çalışanların kazançlarında artış olabilir. Ancak eş veya ortakları nedeniyle fazla harcama yapmak zorunda kalabilirler. Eş ve ortak ilişkilerinde ego savaşına dikkat.

YENGEÇ : Enerjiniz az olabilir. Kendinizi kısır bir döngü içinde bulabilir ve sıkılabilirsiniz. Günlük hayatta radikal fikir ayrılıkları nedeniyle tartışma riski var. Pasif agresif tepkiler verebilirsiniz. Yurt dışı, hukuk ve eğitim konularında, kendinizi adadığınız noktada, ani şans ve fırsatlar doğabilir.

ASLAN : Sosyal ortamlarda bol vakit geçirebilirsiniz. Bu da size maddi kazanç olarak dönebilir. İmajınızla ilgili stratejik bir değişiklik yapabilirsiniz. Ummadığınız kadınlardan alacağınız destekle, kariyer veya konumunuzla ilgili ani fırsat çıkabilir. Kemik, kas ve diş sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK : Eşiniz veya sevgilinizle bol bol gezmek isteyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ticari, iletişim, haberleşme konularında çalışanlar için şanslı etkiler var. Hukuk, eğitim ve yurt dışı konularında emek verdiğiniz işlerde her an başarı gelebilir.

TERAZİ : Eş veya ortağınızdan kaynaklı bir bereketle şifanızı bulabilirsiniz ve dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Aile ve ev konularındaki sorumlulukların aksaması nedeniyle, yurt dışı , yolculuk veya hukuk konularında maddi kayba uğrayabilirsiniz. Bu kaybı telafi şansı var.

AKREP : Ek kazanç ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Duygusal anlamda zorlanabilirsiniz. Duygu seline kapılıp stratejik hata yapma riski yüksek. Ancak bu durum sizin gitmeniz gereken yolda ilerlemenize vesile olacak. Olaylara farklı bir bakış açısıyla ve akılcı yaklaşırsanız, krizi fırsata çevirebilirsiniz.

YAY : Ortaklı konuların ağır bastığı bir hafta. Eşiniz veya ortağınızın sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, maddi kayba uğrayabilirsiniz. Ancak ek kaynak veya kredi bularak çözüm üretebilirsiniz. Duygularınız nedeniyle gerçekleri görememe ve yanılma riskine dikkat.

OĞLAK : Günlük rutin işlerle ve sağlığınızla ilgilenmeniz gereken bir hafta. Duygusallığınız nedeniyle, maddi konularla ilgili olarak bazı gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Kadınlarla anlaşmak zor olsa da, desteklerini alabilirsiniz. Emek verdiğiniz yakın çevrenizden de ani şans gelebilir.

KOVA : Eğlenmek, sanatsal faaliyetlere katılmak, çocuğunuz ve sevdiğinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizden gelecek maddi desteği, kariyer ve konumunuz için harcayabilirsiniz. Duygusal olarak gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Hafta sonu baş yaralanmalarına karşı temkinli olmalısınız.

BALIK : Ev, aile, taşınmaz mülklerle ilgili konular ön planda. Sevgiyi hissetmekte zorlanabilir, duyguları abartabilirsiniz. Ancak kadınlardan alacağınız destek ilerlemenizi ve gitmeniz gereken yöne yol almanızı sağlayabilir. Yurt dışı, hukuk ve eğitim konularında çalışanlar için bereketli bir hafta.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç