23 Nisan tam kapanma olacak mı? 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?
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23 Nisan tam kapanma olacak mı? 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?

23 Nisan tam kapanma olacak mı? 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamına uygulanan hafta içi ve hafta sonu yasağının kapsamı 23 Nisan'da genişleyecek mi merak ediliyor. Peki, 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı? 23 Nisan tam kapanma olacak mı? İşte, detaylar…

Koronavirüste vaka ve vefat sayılarının rekor kırmasının ardından kısmi kapanma dönemine girilmişti. Ancak kulislerde, gidişatın çok iyi olmaması sebebiyle cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunda farklı bir uygulamaya gidileceği iddia edildi. Peki, 23 Nisan tam kapanma olacak mı? 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?

23 NİSAN TAM KAPANMA OLACAK MI?

Koronavirüste vaka ve vefat sayılarının rekor kırmasının ardından kısmi kapanma dönemine girilmişti. Ancak kulislerde, gidişatın çok iyi olmaması sebebiyle cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunun birleştirilerek 3 günlük bir tam kapanmanın olabileceği konuşuluyor.

Vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınamaması sebebiyle, kulislerde cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için Türkiye genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor. Hürriyet'in haberinde göre bu durumun da ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın ek bir genelgesiyle olabileceği ifade ediliyor.

KUTLAMALAR KISITLAMANIN GÖLGESİNDE YAPILACAK

Sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek Anıtkabir'deki törenler de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacak.

GİDİŞATA KABİNE'DE KARAR VERİLECEK

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak Kabine'de tartışılacak. Kabine'de iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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