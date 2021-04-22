23 Nisan'da Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da Eczane çalışma saatleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içi olan Cuma gününe denk geliyor. Yarın sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla birlikte kargoların, PTT'nin, marketlerin, eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil gününde kargolar, PTT, marketler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 23 Nisan'da Eczane çalışma saatleri! Eczaneler kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içi olan Cuma gününe denk geliyor. Yarın sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla birlikte kargoların, PTT'nin, marketlerin, eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil gününde kargolar, PTT, marketler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 23 Nisan'da Eczane çalışma saatleri! Eczaneler kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

ANKARA VE KIRIKKALE'DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

HAFTA SONU GENELGESİNDE AÇIKLANAN MUAF OLAN KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar da bulunuyor.

ECZANELER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

#EVDEKAL