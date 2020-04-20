23 Nisan 1920'de ne oldu? Bu yıl 23 Nisan'ın kaçıncı yılı? 23 Nisan anlam ve önemi
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23 Nisan 1920'de ne oldu? Bu yıl 23 Nisan'ın kaçıncı yılı? 23 Nisan anlam ve önemi

23 Nisan ne zaman çocuk bayramı oldu? Dünya üzerinde çocuklara bayram armağan eden tek ülke olarak Türkiye'de her yıl 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır. Ayrıca, diğer ülkelerden çocuk misafirler kabul edilir. 23 Nisan önemi nedir? 23 Nisan 1920 nedir? İşte ayrıntılar...

20.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:28
23 Nisan 1920'de ne oldu? Bu yıl 23 Nisan'ın kaçıncı yılı? 23 Nisan anlam ve önemi

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla Türk milleti egemenliğini ilan etmiş oldu. 23 Nisan 1921'den itibaren milli bayram olarak kutlansa da ilk olarak 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bayram en son halini ise 1981 yılında kanunda yapılan değişiklikle bugünkü halini almıştır. 2020 yılında 100. yaşı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi haberimizde.

23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi ve bu tarihten 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. 1979'da, ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan milli bayram, birçok ülkeden çocukların katılımıyla kutlanıyor. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

23 NİSAN 1920'DE NE OLDU?

Milletvekili seçimleri, Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başladı, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyuruldu ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istendi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabildi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

"23 Nisan", 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olarak kabul görmüştür. Bayramın ilk halinde ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olma özelliği yoktu. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edildi. Daha sonraki yıllarda, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlandı. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirildi ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirildi, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirildi. Bayram, 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. 23 Nisan 1927'den itibaren çocuk bayramı olma konusunda bir kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlanmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyetin çalışmalarıyla da çocuk bayramı ortaya çıkmıştır. Resmi olmasa da bundan sonra 23 Nisan "Millî Hâkimiyet Bayramı"nın yanı sıra "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanır.

23 Nisan 1927'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirildi, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etti ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermesini istedi. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verildi.

1929'da çocuklara ilgi daha da arttı ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası "çocuk haftası" olarak kutlandı. İlerleyen süreçte kutlamalar ulusal boyuttan uluslararası boyuta geçmiştir. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya kondu.

Bayramın en son şeklini alışı ise 1981'de gerçekleşti. Darbe döneminde Millî Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını vermiştir.

23 NİSAN KUTLAMALARI

23 Nisan'da kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti devleti erkanının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlar, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmî geçit töreniyle devam eder. Akşamları da büyük şehirlerde fener alayı düzenlenir. Resmî törenlerden sonra bayram yeri olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir. Çeşitli sivil toplum örgütleri veya kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler yer alır. Önceden belirlenmiş öğrenciler kısa bir süreliğine kurumlardaki devlet memurlarının makamlarına oturur.

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