23 MART HAVA DURUMU İSTANBUL: 23 Mart 2025 Pazar günü İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için anlık ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 23 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 23 Mart Pazar günü İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23 Mart 2025 Pazar günü için yayınladığı son tahminlere göre, İstanbul'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sabah ve gece saatlerinde hava serin hissedilirken, gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 17°C, en düşük 5°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu (KKD) yönünden saatte yaklaşık 15 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranının ise ortalama %75 civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin biraz altında kalmaya devam edecek.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu