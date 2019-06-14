23 Haziran İstanbul seçimi kesin aday listesi ve oy pusulasındaki yerleri

İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Türkiye'nin gündemini uzun zamandır meşgul eden ve merakla beklenen 23 Haziran İstanbul seçimi kesin aday listesinde 4 parti ve 17 bağımsız aday yer alıyor. Bir önceki seçimde olan bazı partiler ve adaylar, yarıştan çekildiklerini açıklamışlardı.

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMİ KESİN ADAY LİSTESİ

23 Haziran İstanbul seçiminde 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak. Kesin aday listesine göre seçime; AK Parti'den Binali Yıldırım, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel katılacak.

31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Oy kullanan seçmen sayısı ise 8 milyon 865 bin 72 kişi oldu. Geçerli oy sayısı ise 8 milyon 549 bin 822.

23 Haziran İstanbul yenileme seçimine katılacak 4 partinin adaylarının önceki seçimdeki oy dağılımı ise şöyle olmuştu;

Saadet Partisi Necdet Gökçınar: 103 bin 364

Vatan Partisi Mustafa İlker Yücel: 15 bin 428

CHP Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 169 bin 765

Ak Parti Binali Yıldırım: 4 milyon 156 bin 36

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:

"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."

OY PUSULASINDA ADAYLARIN SIRASI

23 Haziran İstanbul seçiminde kullanılacak oy pusulası için bir önceki seçimin pusulası baz olarak alındı. Seçime giren adayların yerini belirleyecek kura çekimi bu sefer yapılmadı. Fakat seçimden çekilen adaylar pusuladan çıkarıldı. 4 parti ve 17 bağımsız adayın yer alacağı oy pusulasında sıralama şu şekilde;

1. Saadet Partisi

2. Vatan Partisi

3. Cumhuriyet Halk Partisi

4. Adalet ve Kalkınma Partisi

Bunların yanında 17 bağımsız adayları bir bölümde iki sıra halinde dizildi.

SEÇİME KATILMAYACAĞINI AÇIKLAYAN ADAYLAR

31 Mart'ta yapılan seçimde olan bazı partiler ve adaylar, 23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimine katılmayacaklarını açıkladılar. Bu adayların başında DSP adayı Muammer Aydın yer alıyor. Aydın, önceki seçimde 30 bin 884 oy almıştı. BTP adayı Selim Kotil de çekilen adaylar arasında yer alıyor. Kotil ise 27 bin 87 oy almıştı.

31 Mart'ta 22 bin 252 oy alan DP adayı Ersan Gökgöz de 23 Haziran İstanbul seçimine katılmayacağını açıklamıştı. TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu, 10 bin 349 oy aldığı önceki seçimden sonra yenileme seçiminden adaylığını çekti. Emekçi Hareket Partisi adına bağımsız olarak seçime katılan ve 2 bin 430 oy alan Özge Akman da 23 Haziran İstanbul seçimine katılmayacak. Türkiye Komünist Hareketi adayı olan, bağımsız olarak seçime katılan Aysel Tekerek, 1538 oy almıştı. Ve yenileme seçimine girmeyeceğini açıkladı.