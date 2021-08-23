23 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

23 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 23 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6430267

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AHİ EVRAN, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, ALTUN, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, AŞKINAY, BALAT, BAMBU, BEDİRHAN, BOZ, BİLNUR, BİRLİK, BİRUNİ, CAHİT SITKI TARANCI, CANSUN, CİVELEK, DAVET, DENİZATI, DR. SADIK AHMET, DİVİT, ENGİNSOY, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERMAN, FERZAN, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GURUR, GÖK, GÖÇMEN, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HURİ, HÜNKAR, HİTİT, KAYACIK, KAYAPINAR, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, KIRKPINAR, KIŞLA, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, MESUT AKGÜNAY, MEVLANA, MURATLI, MÜNİR, MİNYATÜR, NAİME, NİHAL, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, OMURTAK, PAZARYOLU, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, RUKİYE, SADET, SAFRAN, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SALİME, SAİME, SEKBAN BAŞI, SELİN, SEVİNÇ, SEZGİ, SIHHİYE, SU YOLU, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TEPECİK, TEVFİK, TOPAĞACI, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, UZAY, VARAN, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, YENİPAZAR, ZİYA MERİÇ, ÇARŞAMBA, ÇÖL, ÖZVERİ, ÜLKÜ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ, ŞENNUR, ŞENSOY, ŞERAFETTİN sk/ SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 707. sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430262

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ALİ RIZA BEY, CELAL BAYAR, DR. MİTHAT MARTI, FAHRİ KORUTÜRK, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ZÜBEYDE HANIM, ÖZGÜLER, İBNİ SİNA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3088. sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430268

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, AYASOFYA, SERİN, ZİYA MERİÇ, İZCİ sk/ HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, SÜHEYLA, TERAKKİ, ZEMİN sk/ YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU, UZUNÇAYIR, VİCDAN, İHSANGAZİ sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430264

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KADRİ ENDER, KAŞMİR, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, ROTA, SULTANHİSAR, TENHA, YAŞAR DOĞU, ÇARŞAMBA, ÇİTLEMBİK DEDE sk/ HASTANE mah 29 MAYIS, AKDEMİR, AKGÜNAY, AKÇAKAVAK, AYANOĞLU, AYASOFYA, AYFER, AZİM, BALABAN, BALKANLAR, BEKİR, BORAN, BOSTAN, BURÇ, CONK BAYIRI, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, DOSTLAR, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MAVİ ZÜMRÜT, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, NUSRET ARMAN, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, OĞUZATA, POSTANE, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, İLKBAHAR, ŞADIRVAN, ŞEHMUZ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441920

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk/ YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, BELDE, DOLUNAY, FIRAT, HADIMKÖY, MEDİHA sk// FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2021 00:00:00 - 23/08/2021 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441894

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 23/08/2021 00:00:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441910

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 23/08/2021 00:00:00 - 23/08/2021 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441926

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk/ YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, BELDE, DOLUNAY, FIRAT, HADIMKÖY, MEDİHA sk// FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2021 00:00:00 - 23/08/2021 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430204

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY, SUCU BASRİ, UĞURALP sk bölgelerinde 23/08/2021 09:00:00 - 23/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6435323

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 23/08/2021 09:00:00 - 23/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429955

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk/ MAVİGÖL mah AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, ATALAR, AYBİKE, AŞIK SEYRANİ, BURHAN, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLÜM, HÜKÜMDAR, KAŞGARLI MAHMUT, MÜREBBİ, OĞUZ, SAADET, SEBAHATTİN, TOLUNAY sk bölgelerinde 23/08/2021 10:00:00 - 23/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442605

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 23/08/2021 13:30:00 - 23/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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