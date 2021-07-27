220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
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220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması üzerine çocuklar, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazısını hiçe sayarak, süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

ERZURUM'da, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması üzerine çocuklar, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazısını hiçe sayarak, süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, süs havuzlarındaki elektrik sisteminin 220 volt olduğunu belirterek, bu suya girmenin tehlikeli olduğunu söyledi.

Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan Erzurumluların büyük bölümü gölge alanlarda zaman geçirirken, bazı çocuklar da şehrin en işlek merkezlerindeki süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı. Yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklar, Atatürk Üniversitesi kampüsü karışışında yer alan süs havuzuna, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasına aldırış etmeden atlıyor, derinliği 40 santimetreyi bulan suda serinlemeye çalışıyor. Havuzun kenar taşlarına uzanıp, güneşlenen çocuklar, polis ve zabıtanın geldiğini görünce kıyafetlerini toplayarak, kaçıyor.

Havuzdan çıkarak, evlerine giden çocuklardan Ömer Faruk Saraçoğlu (12), Deniz yok, havuz yok. Havalar da çok sıcak. Serinleyebileceğimiz tek yer süs havuzları. Biz de diğer çocuklar gibi buraya geliyoruz. Tatil hayalimizi burada yaşıyoruz. Bazen şikayet üzerine polis ve zabıta gelince kıyafetlerimizi toplayıp kaçıyoruz diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya ise çocukların serinlemek için girdiği süs havuzundaki ışıklandırmayı sağlayan elektriğin 220 volt olduğunu belirterek, büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Sarıkaya, çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR
220 VOLTLUK ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLDUĞU HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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