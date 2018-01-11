220 Milyonluk Ek Kredi Talebi Komisyondan Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından 220 milyon TL'lik kredi kullanımına ilişkin görüşülen maddeler komisyonda kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen komisyon toplantısına Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlık etti. 58 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere komisyonda görüşülen 59 maddeden 13'ü oy çokluğuyla, 46 ise oy birliğiyle kabul edilerek toplam 59 madde meclise havale edildi.

MHP ve CHP meclis üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplam 220 milyon TL'lik ek kredi talep ettiği 9 maddeyi reddetti. Maddeler, AK Parti meclis üyelerinin kararı neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

MHP'li meclis üyeleri, borçlanmanın her sene giderek arttığından endişe duyduklarını belirterek kredi talep edilen maddelere ret oyu vereceklerini açıkladı. CHP'li meclis üyeleri de belediyelerin bazılarının yüksek miktarda borç batağına girdiğini, istifası istenen Bursa Büyükşehir Belediyesinin eski başkanın da bu nedenle istifasının istendiğini iddia ederek, kredi kararlarına ret oyu vereceklerini bildirdiler. Bağımsız meclis üyesi Erkan Akyüz de kredilenmeye karşı olduğunu ifade ederek komisyonda görüşülen 9 kredi maddesine ret oyu verdi.

Daha sonrasında kredi maddeleri üzerine açıklama yapan Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, belediyenin borçlanma oranının gelirin yüzde 10'unu geçtiği için meclis kararının tek başına bir hükmü olmadığını, kredi alınması için meclis kararının İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan oylamalarda 9 kredi maddesi de oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi.

CHP'den imam hatip eğitim kurumu yapılması teklifine ret

Oy çokluğuyla kabul edilen diğer maddelerden bir tanesi de "imam hatip eğitim kurumu yapılması" teklifi oldu. Çarşamba ilçesinde ikamet eden Osman Topçuoğlu adlı vatandaşın kendisine ait 11 bin 69 m2'lik arsayı okula kendi adının verilmesi şartıyla Samsun Büyükşehir Belediyesine bağışlanması teklifine CHP Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek karşı çıktı. Tüfek, Türkiye'deki imam hatip okullarındaki kontenjan boşluğunun yüzde 65 seviyesinde olduğunu belirterek, imam hatip okulu yerine fen lisesi yapılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Çakır ise arsanın imam hatip okulu yapılmak ve arsa sahibinin adının kullanılması şartıyla belediyeye bağışlanacağını açıkladı. Konuşmaların ardından oylanan madde oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi.

Komisyonda 1 maddenin komisyonda bekletilmesine karar verilirken, komisyondan meclise havale edilen 58 madde ise Pazartesi günü karara bağlanacak.

İller Bankasından(İlbank) alınması planlanan 220 milyon kredinin 20 milyon TL'si bitümlü sıcak karışım yapımı işi, 20 milyonu Bilişim Merkezi inşaatı, 40 milyonu OMÜ hafif raylı sistem yapım işi, 7,5 milyonu 24 derslikli okul yapımı, 7,5 milyonu ocaktan mıcır çıkartılması, nakli ve üretilmesi işi, 7,5 milyonu Bafra-Kızılırmak 2. etap peyzaj ve rekreasyon yapım işi, 7,5 milyonu Bafra çok amaçlı salon yapım işi, 50 milyonu büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ilçe yollarının bitümlü sıcak karışım ve beton yol yapımı işi ve 60 milyonu da 2018 yılı içerisinde yapılacak projelerde harcanmak için kullanılacak.

Oy çokluğuyla komisyondan geçen maddeler, meclisten geçtikten sonra İçişleri Bakanlığı tarafından da onaylanırsa İller Bankası'ndan kredi kullanılacak. - SAMSUN