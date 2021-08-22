22 Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Son dakika! Süper Loto sonucu sorgulama! Süper Loto ne zaman çekilecek?

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Milli Piyango Online 22 Ağustos tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 22 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 22 Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek? İşte tüm cevapları!

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto'nun yeni çekilişi 22 Ağustos 2021 tarihinde saat 21:30'da açıklandı. Buna göre ... numaraları kazanan numaralar oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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Milli Piyango Online 22Ağustos tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 22 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 22 Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek? İşte tüm cevapları!

19 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto'nun yeni çekilişi 22 Ağustos 2021 tarihinde saat 21:30'da açıklandı. Buna göre .... numaraları kazanan numaralar oldu.

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Süper Loto ikramiyesi 5.189.883,66₺ bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 7 kişi ise 44.839,25₺ kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.