21 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

21 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 21 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 21 Mayıs tarihinde neler oldu? 21 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 21 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

21 MAYIS NE GÜNÜ?

Her yıl 21 Mayıs tarihi, hem tarihi acıların hatırlandığı hem de çeşitli toplumsal bilinç günlerinin kutlandığı özel bir gündür. Bu tarih; kültürel miras, insan hakları ve sağlık başlıkları altında farklı anlamlar taşımaktadır.

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Anma Günü

21 Mayıs 1864, tarihte Çerkes halkı için derin bir trajedinin simgesi olarak kayıtlara geçmiştir. Çarlık Rusyası'nın uyguladığı zorunlu göç politikaları sonucunda Çerkesler anavatanları Kuzey Kafkasya'dan zorla çıkarılmış, yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, sağ kalanlar ise Osmanlı topraklarına sürgün edilmiştir. Bu tarih, her yıl "Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Günü" olarak anılmakta ve diaspora toplulukları tarafından çeşitli etkinliklerle hatırlatılmaktadır.

Dünya Süt Günü

21 Mayıs aynı zamanda, sütün insan sağlığı üzerindeki önemini vurgulamak amacıyla kutlanan Dünya Süt Günü olarak da bilinir. Bu özel gün, özellikle çocukların sağlıklı büyümesi ve toplumun dengeli beslenmeye teşvik edilmesi açısından önemli mesajlar taşır. Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen etkinliklerle süt tüketiminin önemi anlatılır; üretici ve tüketici arasındaki bağ güçlendirilir.

21 MAYIS NE GÜNÜ

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.

1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.

1889 - İttihat ve Terakki Fırkası kuruldu.

1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.

1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

Bugün ne günü

1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.

1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.

1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.

1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.

Tarihte bugün ne oldu

1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

1997 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.