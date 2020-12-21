21 Aralık 2020 Jüpiter Satürn kavuşumu: 2020 Kışı ve Çifte Gezegen saat kaçta, ne zaman buluşacak?

Jüpiter Satürn buluşması Google'da doodle oldu ve tüm dünyada dikkatleri üzerine topladı! Peki jüpiter satürn buluşması ne anlama geliyor? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen ne zaman, saat kaçta buluşacak? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen Doodle nedir? Jüpiter Satürn birleşmesi ne anlama geliyor? Beytüllahim yıldızı nedir?

Jüpiter ve Satürn, bu gece 'büyük birleşme' olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak. İki gaz devi gezegenin sıra dışı biçimde yakınlaşması, 400 yıllık aradan sonra ilk kez bu kadar yakın olarak görülecek. Tarihte gezegenlerin bu tür hizalanmaları büyük olayların habercisi olarak görülüyor.

Jüpiter ve Satürn, bu gece 'büyük birleşme' olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak.İki gaz devi gezegenin sıra dışı biçimde yakınlaşması, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

İki gezegen, gün batımından hemen sonra ufuk çizgisinin üzerinde bir "çifte gezegen" veya çok parlak bir yıldız gibi belirecek ve bu buluşma çıplak gözle izlenebilecek. Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar görülebileceğini söylüyor.

JÜPİTER SATÜRN BİRLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tarihte gezegenlerin bu tür hizalanmaları büyük yangın ve sellerden, İsa peygamberin doğumuna ve medeniyetlerin çöküşüne kadar birçok olayın habercisi yorumlandı.

Gezegenlerin Güneş etrafında yollarının kesişmesi çok nadir olmayan bir durum. Ancak Manchester Üniversitesi'nden gökbilimci Prof. Tim O'Brien bugün yaşanacak olayın "çok özel" olduğunu ifade ediyor. Prof. O'Brien BBC'ye "Gezegen kavuşumları görülmesi gereken muhteşem olaylar. Oldukça sık görülüyor. Fakat gezegenlerin bu kadar yakınlaşmaları çok kayda değer bir olay. Hiçbirimiz 400 yıl sonra burada olmayacağız. O yüzden fırsatı kaçırmamak için gözünüz gökyüzünde olsun" dedi.

BEYTÜLLAHİM YILDIZI NEDİR?

Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumunun Hristiyan anlatılarında 2000 yıl önce gökyüzünde görüldüğü söylenen en parlak ışığın kaynağı olabileceği öne sürülüyor. Bazı gökbilimciler ve teologlar bunun Beytüllahim Yıldızı olabileceğini söylüyor.

Virginia'daki Ferrum College'dan din bilimci Prof. Eric M.Vander Eykel "Kavuşumun zamanlaması, bu olayın İncil'de geçen ve akil adamları Yusuf, Meryem ve yeni doğan İsa'ya yönlendiren aynı astronomik olay olabileceği spekülasyonuna yol açtı" dedi.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Carolin Crawford da BBC'ye "2000 yıl önce insanlar gece gökyüzünde olanlara karşı çok daha duyarlıydı. Bu nedenle Beytüllahim Yıldızı'nın da buna benzer bir gezegen kavuşumu olmaması imkansız değil" diye konuştu.

BÜYÜK JÜPİTER-SATÜRN KAVUŞUMU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu akşam yaşanacak "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylüyor.

Satürn, Jüpiter'in hafif üstünde ve solunda belirecek.

NASA, kavuşumun çıplak gözle görülebileceğini ancak dürbünle ya da küçük bir teleskopla Jüpiter'in dört büyük Ay'ının dahi izlenebileceğini hatırlatıyor.

Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.

"JÜPİTER, İÇ KULVARDA SATÜRN'Ü GEÇECEK"

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nden Henry Throop, "Güneş Sistemi'ni atletlerin stadyumun merkezine doğru koştukları bir yarış pisti olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız hakim noktadan Jüpiter'in iç kulvardan Satürn'e yaklaştığını ve 21 Aralık'ta geçtiğini göreceğiz" dedi.

NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.

Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 16 Temmuz 1623'ten sonra 400 yıl aranın ardından ilk kez gece çıplak gözle görülebilecek.

Bu akşam Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10'da biri kadar bir açı olacak.

Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar izlenebileceğini söylüyor.