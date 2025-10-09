2026 Kpss'nin başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar, ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yayımlayacağı sınav takvimiyle açıklanıyor. Peki,2026 KPSS ne zaman, başvurular ne zaman, sınav ne zaman? İşte 2026 KPSS hakkında merak edilen tüm detaylar…

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

• KPSS Lisans sınavı genellikle Temmuz ayında,

• KPSS Alan Bilgisi Temmuz'un son haftasında,

2026 KPSS takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmasa da, önceki yıllara göre sınavların Temmuz-Ağustos 2026 döneminde yapılacağı öngörülüyor.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları her yıl sınavdan yaklaşık 2-3 ay önce alınıyor. Bu nedenle 2026 KPSS başvurularının Nisan veya Mayıs 2026 tarihlerinde başlaması bekleniyor. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuruda adayların:

• Güncel bir vesikalık fotoğraf,

• T.C. kimlik numarası,

• Sınav ücretini yatırdıklarına dair belge,

• Mezuniyet bilgilerini içeren e-Devlet doğrulaması

gibi belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Ayrıca geç başvuru günü uygulaması da 2026 yılında devam edecek. Kaçıran adaylar, geç başvuru günlerinde ek ücret ödeyerek sınava kayıt yaptırabilecek.

2026 KPSS SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ NASIL OLACAK?

ÖSYM'nin açıklayacağı resmi takvim doğrultusunda 2026 KPSS'nin aşağıdaki şekilde planlanması bekleniyor:

• KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek): 12 Temmuz 2026 (tahmini)

• KPSS Alan Bilgisi Testleri: 25-26 Temmuz 2026 (tahmini)

• KPSS Ön Lisans: Eylül 2026

• KPSS Ortaöğretim: Ekim 2026

Bu tarihler, 2025 KPSS takvimine benzer olarak belirlenmiştir ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyuru ile netleşecektir.

2026 KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS'ye başvurabilecek adaylar, eğitim durumlarına göre farklı kategorilerde sınavlara katılır:

• Ortaöğretim (lise) mezunları: KPSS Ortaöğretim sınavına,

• Ön lisans mezunları: KPSS Ön Lisans oturumuna,

• Lisans mezunları: KPSS Lisans oturumlarına girebilir.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS puanı, adayın sınavda verdiği doğru ve yanlış cevaplar üzerinden standart sapma yöntemiyle hesaplanır. Yanlış cevaplar, doğru sayısını etkilemez. Ancak net sayısı ve testlerin ağırlıkları, alınacak puanı belirler.

ÖSYM, her oturum için P3, P93 gibi farklı puan türleri oluşturur. Bu puan türleri; memur, öğretmen, polis, müfettiş, uzman ve çeşitli kadrolara yerleşmede kullanılır.

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS sonuçlarının, sınavlardan yaklaşık bir ay sonra, yani Ağustos sonu veya Eylül 2026 başında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle öğrenilebilecek.

Sonuç belgelerinde adayın;

• Genel Yetenek ve Genel Kültür test puanları,

• Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sonuçları,

• KPSS Puan türleri (örneğin P3, P10, P121),

• Sıralama bilgileri

yer alacaktır.

KPSS'DE BAŞARI İÇİN ÖNERİLER

2026 KPSS'ye hazırlanan adaylar için başarıyı artıracak bazı öneriler:

• Günlük düzenli bir çalışma programı oluşturun.

• Genel Kültür ve Güncel Bilgiler kısmında, özellikle tarih, coğrafya ve anayasa konularına ağırlık verin.

• Türkçe ve matematikte zaman yönetimi pratiği yapın.

• Deneme sınavlarını haftalık olarak çözerek süre kontrolü sağlayın.

• Güncel olayları ve resmi duyuruları takip edin.

KPSS uzun soluklu bir maraton olduğu için disiplinli çalışma ve sabır başarıya giden en önemli iki unsurdur.

2026 KPSS HAZIRLIKLARI BAŞLADI

ÖSYM henüz 2026 KPSS takvimini açıklamamış olsa da, sınavın Temmuz-Ağustos 2026 döneminde yapılması bekleniyor. Adayların başvurularını Nisan-Mayıs 2026 arasında yapması öngörülüyor. KPSS'ye girmek isteyen tüm adaylar, resmi takvimi beklemeden çalışmalarına başlamalı ve sınav sistemini yakından takip etmelidir.