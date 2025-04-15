2025 yılında en popüler kız bebek isimleri! En popüler kız ismi nedir?
Hem klasik hem modern isimlerin öne çıktığı 2025'in en popüler kız bebek isimleri, kısa ve anlamlı seçenekleriyle dikkat çekiyor. "En çok tercih edilen kız ismi nedir?" sorusu, özellikle bebek bekleyen aileler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 2025'te en popüler kız bebek isimleri hangileri? Dünyanın en güzel kız isimleri neler? İşte, detaylar…
2025 yılında en popüler kız bebek isimleri açıklandı. Yeni doğum yapan ya da bebek bekleyen ailelerin yakından takip ettiği bu liste, isim tercihinde kararsız kalan ebeveynler için yol gösterici nitelikte. "2025'te en çok tercih edilen kız ismi hangisi oldu?" sorusu özellikle son aylarda arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Geleneksel Türk isimlerinin yanı sıra modern, kısa ve anlamlı isimlerin öne çıktığı 2025 listesinde ilk sıralarda sürpriz isimler de dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılında en popüler kız bebek isimleri neler? En popüler kız ismi nedir? İşte, o isimler…
2025 YILINDA EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ!
2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen kız bebek isimleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre belirlenmiştir. Bu veriler, 2024 yılı doğum istatistiklerine dayanmaktadır.
İşte 2025 yılı için en popüler kız bebek isimleri ve kullanım sayıları:?
Zeynep – 10.063
Elif – 6.448
Asel – 6.432
Asya – 6.306
Defne – 5.795
Nehir – 5.244
Azra – 5.194
Zümra – 4.835
Eylül – 4.422
Ecrin – 4.179
Meryem – 3.645
Lina – 3.495
Eslem – 3.463
Masal – 3.311
Ebrar – 3.269
Elisa – 3.254
Ela – 3.163
Alya – 2.962
Zehra – 2.934
Miray – 2.907
Duru – 2.775
Hiranur – 2.615
Buğlem – 2.611
Ada – 2.606
Yağmur – 2.605
Esila – 2.329
İkra – 2.326
Öykü – 2.214
Gökçe – 2.201
Melek – 2.184