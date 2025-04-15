2025 yılında en popüler kız bebek isimleri! En popüler kız ismi nedir?

2025 yılında en popüler kız bebek isimleri açıklandı. Yeni doğum yapan ya da bebek bekleyen ailelerin yakından takip ettiği bu liste, isim tercihinde kararsız kalan ebeveynler için yol gösterici nitelikte. "2025'te en çok tercih edilen kız ismi hangisi oldu?" sorusu özellikle son aylarda arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Geleneksel Türk isimlerinin yanı sıra modern, kısa ve anlamlı isimlerin öne çıktığı 2025 listesinde ilk sıralarda sürpriz isimler de dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılında en popüler kız bebek isimleri neler? En popüler kız ismi nedir? İşte, o isimler…

2025 YILINDA EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ!

2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen kız bebek isimleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre belirlenmiştir. Bu veriler, 2024 yılı doğum istatistiklerine dayanmaktadır.

2025 yılında en popüler kız bebek isimleri

İşte 2025 yılı için en popüler kız bebek isimleri ve kullanım sayıları:?

Zeynep – 10.063

Elif – 6.448

Asel – 6.432

Asya – 6.306

Defne – 5.795

Nehir – 5.244

Azra – 5.194

Zümra – 4.835

Eylül – 4.422

Ecrin – 4.179

Meryem – 3.645

Lina – 3.495

Eslem – 3.463

En popüler kız ismi nedir

Masal – 3.311

Ebrar – 3.269

Elisa – 3.254

Ela – 3.163

Alya – 2.962

Zehra – 2.934

Miray – 2.907

Duru – 2.775

Hiranur – 2.615

Buğlem – 2.611

Ada – 2.606

Yağmur – 2.605

Esila – 2.329

İkra – 2.326

Öykü – 2.214

Gökçe – 2.201

Melek – 2.184